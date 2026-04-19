Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 19 April 2026 13:17 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Sadig Javadov
BAKU, Azerbaijan, April 19. The price of an ounce of gold (31.1 grams) in Azerbaijan increased by 134.9 manat ($79.3), or 1.7%, over the week, Trend reports, citing the Central Bank of Azerbaijan (CBA).

The weighted average price of one ounce of gold grew 121.3 manat ($71.3), or 1.5%, compared to the previous week, reaching 8,146 manat ($4,793).

Gold ounce value change

April 6

7,921 manat ($4,661)

April 13

8,030 manat ($4,725)

April 7

7,923 manat ($4,662)

April 14

8,115 manat ($4,775)

April 8

8,165 manat ($4,804)

April 15

8,204 manat ($4,827)

April 9

8,026 manat ($4,722)

April 16

8,216 manat ($4,834)

April 10

8,090 manat ($4,760)

April 17

8,165 manat ($4,804)

Average weekly rate

8,025 manat ($4,722)

Average weekly rate

8,146 manat ($4,793)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 6.62 manat ($3.9), or 5.2%. The average price of an ounce of silver was 133.1 manat ($78.3), which is 6.62 manat ($3.9), or 5.2% less than the previous week.

Silver ounce value change

April 6

123.2 manat ($72.5)

April 13

126.6 manat ($74.5)

April 7

124.2 manat ($73)

April 14

131.1 manat ($77.1)

April 8

130.3 manat ($76.6)

April 15

135.7 manat ($79.8)

April 9

125.9 manat ($74)

April 16

137.1 manat ($80.6)

April 10

128.9 manat ($75.8)

April 17

134.5 manat ($79.1)

Average weekly rate

126.5 manat ($74.4)

Average weekly rate

133.1 manat ($78.3)

The price of one ounce of platinum in Azerbaijan rose by 70.3 manat ($41.3), or 2%. The average price of one ounce of platinum went up by 139.6 manat ($82.1), or 4.1%, compared to the previous week, to 3,569 manat ($2,100).

Platinum ounce value change

April 6

3,371 manat ($1,983)

April 13

3,486 manat ($2,051)

April 7

3,361 manat ($1,977)

April 14

3,542 manat ($2,084)

April 8

3,461 manat ($2,036)

April 15

3,605 manat ($2,121)

April 9

3,443 manat ($2,026)

April 16

3,656 manat ($2,151)

April 10

3,511 manat ($2,066)

April 17

3,556 manat ($2,092)

Average weekly rate

3,429 manat ($2,017)

Average weekly rate

3,569 manat ($2,100)

During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan increased by 42.5 manat ($25), or 1.6%. The average price of one ounce of palladium rose by 70 manat ($41.1), or 2.7%, compared to the previous week, to 2,671 manat ($1,571).

Palladium ounce value change

April 6

2,568 manat ($1,511)

April 13

2,610 manat ($1,535)

April 7

2,533 manat ($1,490)

April 14

2,675 manat ($1,574)

April 8

2,615 manat ($1,538)

April 15

2,704 manat ($1,591)

April 9

2,651 manat ($1,559)

April 16

2,714 manat ($1,597)

April 10

2,639 manat ($1,552)

April 17

2,653 manat ($1,561)

Average weekly rate

2,601 manat ($1,530)

Average weekly rate

2,671 manat ($1,571)

