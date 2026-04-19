Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, April 19. The price of an ounce of gold (31.1 grams) in Azerbaijan increased by 134.9 manat ($79.3), or 1.7%, over the week, Trend reports, citing the Central Bank of Azerbaijan (CBA).
The weighted average price of one ounce of gold grew 121.3 manat ($71.3), or 1.5%, compared to the previous week, reaching 8,146 manat ($4,793).
|
Gold ounce value change
|
April 6
|
7,921 manat ($4,661)
|
April 13
|
8,030 manat ($4,725)
|
April 7
|
7,923 manat ($4,662)
|
April 14
|
8,115 manat ($4,775)
|
April 8
|
8,165 manat ($4,804)
|
April 15
|
8,204 manat ($4,827)
|
April 9
|
8,026 manat ($4,722)
|
April 16
|
8,216 manat ($4,834)
|
April 10
|
8,090 manat ($4,760)
|
April 17
|
8,165 manat ($4,804)
|
Average weekly rate
|
8,025 manat ($4,722)
|
Average weekly rate
|
8,146 manat ($4,793)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 6.62 manat ($3.9), or 5.2%. The average price of an ounce of silver was 133.1 manat ($78.3), which is 6.62 manat ($3.9), or 5.2% less than the previous week.
|
|
April 6
|
123.2 manat ($72.5)
|
April 13
|
126.6 manat ($74.5)
|
April 7
|
124.2 manat ($73)
|
April 14
|
131.1 manat ($77.1)
|
April 8
|
130.3 manat ($76.6)
|
April 15
|
135.7 manat ($79.8)
|
April 9
|
125.9 manat ($74)
|
April 16
|
137.1 manat ($80.6)
|
April 10
|
128.9 manat ($75.8)
|
April 17
|
134.5 manat ($79.1)
|
Average weekly rate
|
126.5 manat ($74.4)
|
Average weekly rate
|
133.1 manat ($78.3)
The price of one ounce of platinum in Azerbaijan rose by 70.3 manat ($41.3), or 2%. The average price of one ounce of platinum went up by 139.6 manat ($82.1), or 4.1%, compared to the previous week, to 3,569 manat ($2,100).
|
Platinum ounce value change
|
April 6
|
3,371 manat ($1,983)
|
April 13
|
3,486 manat ($2,051)
|
April 7
|
3,361 manat ($1,977)
|
April 14
|
3,542 manat ($2,084)
|
April 8
|
3,461 manat ($2,036)
|
April 15
|
3,605 manat ($2,121)
|
April 9
|
3,443 manat ($2,026)
|
April 16
|
3,656 manat ($2,151)
|
April 10
|
3,511 manat ($2,066)
|
April 17
|
3,556 manat ($2,092)
|
Average weekly rate
|
3,429 manat ($2,017)
|
Average weekly rate
|
3,569 manat ($2,100)
During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan increased by 42.5 manat ($25), or 1.6%. The average price of one ounce of palladium rose by 70 manat ($41.1), or 2.7%, compared to the previous week, to 2,671 manat ($1,571).
|
Palladium ounce value change
|
April 6
|
2,568 manat ($1,511)
|
April 13
|
2,610 manat ($1,535)
|
April 7
|
2,533 manat ($1,490)
|
April 14
|
2,675 manat ($1,574)
|
April 8
|
2,615 manat ($1,538)
|
April 15
|
2,704 manat ($1,591)
|
April 9
|
2,651 manat ($1,559)
|
April 16
|
2,714 manat ($1,597)
|
April 10
|
2,639 manat ($1,552)
|
April 17
|
2,653 manat ($1,561)
|
Average weekly rate
|
2,601 manat ($1,530)
|
Average weekly rate
|
2,671 manat ($1,571)
Stay up-to-date with more news on Trend News Agency's WhatsApp channel