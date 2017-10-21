Страны-члены ШОС обсуждают возможности облегчения правовых условий для привлечения инвестиций

ТАШКЕНТ /Trend/ - Внедрение современных механизмов правового сопровождения инвестиций на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсуждено на состоявшемся накануне в Ташкенте пятом совещании министров юстиции государств-членов организации.

Согласно официальным данным, в повестку дня вошли также вопросы дальнейшей активизации сотрудничества министерств юстиции государств-членов ШОС по обеспечению верховенства закона, защиты прав и законных интересов граждан.

По инициативе узбекской стороны состоялось обсуждение развития инвестиционного законодательства, создания дополнительных правовых условий для облегчения инвестирования.

Участники отметили важность совершенствования механизма оказания правовой помощи по гражданским и семейным делам гражданам государств-членов ШОС, внедрения современных методов рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

На совещании утверждены правовые механизмы в целях повышения эффективности деятельности рабочих групп по взаимодействию в области судебной экспертизы и оказания юридических услуг в государствах-членах ШОС.

В совещании приняли участие представители государств-членов ШОС – министры юстиции Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, заместитель министра юстиции Китая, а также государств-наблюдателей ШОС – министры юстиции Афганистана, Беларуси, Ирана.

На совещании также присутствовали заместители генерального секретаря организации и директора Исполнительного комитета РАТС ШОС.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)