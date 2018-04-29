Азербайджан, Россия, Иран и Индия начали тестирование транспортного коридора Север-Юг

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Россия, Иран и Индия в воскресенье начали тестирование транспортного коридора Север-Юг в рамках спортивного автопробега.



Как сообщает министерство дорог и городского развития Ирана, мероприятие организовано совместно Федерацией грузовых экспедиторов Индии и спортивным клубом "Kalinga Motor". Иранскими органами, участвующими в организации гонки, являются министерства иностранных дел и дорожного хозяйства, Федерация мотоциклов и автомобилей и Таможенное управление Исламской Республики Иран.



Ралли продолжительностью в 30 дней пройдет по маршруту Шираз, Исфахан, Тегеран, Казвин, Решт до порта Астара на иранской территории и далее по маршруту через Москву до Санкт-Петербурга и обратно с финишем в Чабахаре. В соревнованиях принимают участие 20 грузовых автомобилей, по одному от России, Ирана и Азербайджана, остальные будут принадлежать индийским командам. В соревнованиях принимают участие 39 участников.



Тем самым речь идет фактически о первой масштабной практической "проводке" автокаравана по МТК "Север-Юг", знаменующей собой его готовность к широкомасштабной реальной эксплуатации.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. Железная дорога «Казвин-Решт-Астара (Иран) — Астара (Азербайджан)» является частью транспортного коридора «Север-Юг». Ожидается, что участок Решт-Астара, строительство которого финансируется Азербайджаном, будет построен в течение трех лет.

Данный транспортный коридор соединит порт Санкт-Петербург с иранскими портами Бендер-Аббас и Чахбехар в Оманском заливе, через который морская ветка дотягивается до индийского порта Мумбаи. Таким образом, индийские производители товаров, продаваемых в Европе, получают существенную экономию в транспортных издержках, а также снижают время доставки грузов заказчику с 35 до 17 суток, то есть в два раза. Тем самым Дели обретает некоторое преимущество перед европейским экспортом своего геополитического соперника - Китая.

На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

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