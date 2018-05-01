"Азербайджанские железные дороги" ведут ремонт участка коридора "Север-Юг" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приступило к очередному этапу работ в рамках капремонта железной дороги на маршруте международного коридора "Север-Юг", говорится в сообщении пресс-службы ЗАО, распространенном во вторник.

Согласно информации, в настоящее время ведется капремонт участка Гарагюня – Ширван-Сортировочная протяженностью 6,7 километра.

"Капитальный ремонт участка железной дороги Алят – Османлы – Астара в рамках проекта "Север-Юг" стартовал 18 марта и на первом этапе предполагает работы на 40 километрах пути", - говорится в сообщении.

ООО "Демирйолсервис", являющееся подрядчиком работ, уже отремонтировало 4,1 километра путей на станции Ширван-Главная и участке Ширван-Сортировочная - Ширван.

"В последний раз капремонт на этом участке проводился в 1968 году. Необходимость ремонта появилась в соответствии с перспективными железнодорожными проектами. Учитывая рост интенсивности движения в ближайшем будущем, проводимые работы имеют большое значение", - сказано в сообщении.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

Данный транспортный коридор соединит порт Санкт-Петербург с иранскими портами Бендер-Аббас и Чахбехар в Оманском заливе, через который морская ветка дотягивается до индийского порта Мумбаи. Таким образом, индийские производители, реализующие товары в Европе, получают существенную экономию по транспортным издержкам, а также снижают время доставки грузов заказчику с 35 до 17 суток, то есть в два раза. Тем самым Дели обретает некоторое преимущество перед европейским экспортом своего геополитического соперника - Китая.

На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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