При президенте Туркменистана назначен международный нефтегазовый эксперт

30 августа 2019 10:57 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Специалистом-экспертом при советнике президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам назначен Игорь Макаров, глава международной группы компаний ARETI с головным офисом в Женеве (Швейцария), сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Одобрив и утвердив его кандидатуру на вышеназванную должность, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов констатировал долгосрочный характер взаимодействия с холдингом, являющимся давним деловым партнёром страны, сказано в информации.

Сообщается, что назначить на эту позицию Макарова предложил советник президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Ягшыгелди Какаев.

Напомним, что корпорация АРЕТИ была создана в результате проведения ребрендинга международной группы компаний (МГК) ИТЕРА, которая в 2000-ые годы выступала в качестве оператора поставок туркменского газа на Украину. Туркменистан является одним из ключевых игроков на газовом рынке в Каспийском регионе и Центральной Азии. Согласно отчету British Petroleum (BP),

Туркменистан по запасам природного газа занимает четвертое место в мире после Ирана, России и Катара.

Согласно Программе развития нефтегазовой промышленности страны к 2030 году намечено довести производство газа до 230 миллиардов кубометров, большую часть для экспорта. На данном этапе, туркменское природное топливо закупают Китай и Россия.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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