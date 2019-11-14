Введут ли в Казахстане налог на безналичные переводы?

БАКУ/Trend/ - Министерство финансов не планирует взимать какие-либо дополнительные платежи или налоги с безналичных переводов, сказал Первый заместитель премьер-министра Казахстана, министр финансов Казахстана Алихан Смаилов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства финансов страны.

По словам Смаилова, в связи с отсутствием комиссий за осуществление переводов, легкости и удобства использования, системы мгновенных переводов получают все большую популярность у населения и бизнеса.

«Безусловно, министерство финансов понимает, что рост безналичных платежей способствует снижению теневой экономики. Хочу отметить, что минфин не планирует взимать какие-либо дополнительные платежи или налоги от таких переводов, тем более не планирует проведение проверок безналичных переводов физических лиц», - отметил Смаилов.

Он также отметил, что министерство будет работать над развитием удобной и современной инфраструктуры по осуществлению безналичных платежей совместно с банками.

«Что касается предпринимательской деятельности, то она должна быть прозрачной. В частности, предприниматели в соответствии с законодательством обязаны выдавать фискальные чеки, а с первого января 2020 года - использовать онлайн контрольно-кассовые аппараты», - рассказал Смаилов.

Он добавил, что министерством финансов прорабатывается вопрос администрирования доходов предпринимателей, применяющих систему мгновенных переводов в своем бизнесе.

«К примеру, через объединение онлайн контрольно-кассовых аппаратов и POS-терминалов с функционалом автоматического заполнения и отправки налоговой отчетности. Такой пилотный проект будет проведен в следующем году», - рассказал Смаилов.

Он также добавил, что с первого января 2020 года микро и малый бизнес, применяющий специальные налоговые режимы, например, патент или упрощенная декларация, будет освобожден от уплаты налогов и проверок на три года.

Напомним, недавно стало известно, что министерство финансов Казахстана планирует проверять денежные переводы граждан для выявления предпринимателей, которые уклоняются от налогов. Как тогда сообщалось, в министерстве выразили мнение, что часть электронных денежных переводов, которые с помощью банков совершают казахстанцы, должна облагаться налогом, так как приносит доход.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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