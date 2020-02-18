В Казахстане реализован ряд проектов по развитию портов

БАКУ /Trend/ - В рамках реализации государственной программы "Нұрлы жол" на 2015-2019 годы в Казахстане завершены проекты, направленные на увеличение пропускной способности морских портов, рассказали Trend в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Так, по словам представителя министерства, в рамках госпрограммы развития портовой инфраструктуры реализован ряд проектов.

"Это проект по строительству трех сухогрузных терминалов в порту Актау мощностью три миллиона тонн, в том числе зерновой терминал – 1,5 миллиона тонн, два универсальных терминала – 1,5 миллиона тонн для перевалки обычных грузов и паромного комплекса порта Курык с пропускной способностью более шести миллионов тонн, включающего железнодорожный терминал – четыре миллиона тонн и автомобильный терминал – два миллиона тонн для обработки вагонов и колесной техники", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время практически в три раза выросли объемы транспортировки сухих и паромных грузов через морские порты Актау и Курык.

"В целом, на сегодняшний день общая пропускная способность морских портов Казахстана доведена до 27 миллионов тонн", - отметил собеседник.

Он также сообщил, что на сегодняшний день все так же принимаются меры по модернизации перегрузочного оборудования в порту Актау.

Государственная программа инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015 - 2019 годы разработана в целях реализации послания главы государства народу Казахстана от 11 ноября 2014 года "Нұрлы жол - путь в будущее". Программа направлена на создание единого экономического рынка Казахстана путем формирования макрорегионов страны с определением городов Алматы, Астаны, Актобе, Шымкента и Усть-Каменогорска как городов-хабов национального и международного уровня с современной инфраструктурой, и обеспечение интеграции транспортной инфраструктуры страны в международную транспортную систему.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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