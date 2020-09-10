В Азербайджане существенно подешевели дыни и арбузы

Бизнес 10 сентября 2020 19:28 (UTC+04:00)
В Азербайджане существенно подешевели дыни и арбузы
Хасан Рухани: За 6 лет из иранских ЗСТ было экспортировано товаров на $134 млрд
Хасан Рухани: За 6 лет из иранских ЗСТ было экспортировано товаров на $134 млрд
Сотрудничество Ирана и Азербайджана в различных сферах может достичь высокого уровня
Сотрудничество Ирана и Азербайджана в различных сферах может достичь высокого уровня
Иран и Ирландия обсудили развитие сотрудничества в области культурного наследия
Иран и Ирландия обсудили развитие сотрудничества в области культурного наследия
Лента новостей
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) Культура 20:01
Ярославские предприятия РФ наращивают экспорт продукции в Азербайджан Бизнес 19:40
В Азербайджане существенно подешевели дыни и арбузы Бизнес 19:28
Суд отклонил ходатайство бывшего начальника отдела МИД Азербайджана Общество 19:17
В Азербайджане опубликованы образцы школьного расписания на новый учебный год (ФОТО) Общество 19:13
Китай и Азербайджан соединил еще один грузовой ж/д маршрут Транспорт 19:07
В чемпионате Европы по мужской спортивной гимнастике в Баку примут участие более 300 спортсменов Общество 18:55
В Азербайджане опубликовано расписание школьных телеуроков на 11 сентября Общество 18:09
Российские студенты получат стипендию имени Муслима Магомаева Культура 18:08
В Азербайджане во II туре конкурса по приему в колледжи зарегистрировано более 5 тыс. кандидатов Общество 18:05
Названы самые обедневшие богачи Интересное 17:36
В Азербайджане в Куру выпущены мальки осетровых Общество 17:33
В Вашингтоне прошел вебинар по экономической политике и инвестициям в Каспийском регионе Экономика 17:25
С начала года объем перевалки грузов в турецком порту Гемлик превысил 6 млн тонн Турция 17:25
В Азербайджане закрыт сырный цех, действующий в антисанитарных условиях (ФОТО) Общество 17:23
Объем таможенных поступлений в госбюджет Азербайджана от НДС сократился Бизнес 17:21
ADİF выплатил вкладчикам четырёх закрывшихся банков около 513 млн манатов Экономика 17:13
В Азербайджане ряд вопросов рекомендован для обсуждения в Милли Меджлисе Политика 17:12
Выбор специальностей по приему в колледжи осуществляется после оглашения результатов приема в вузы - ГЭЦ Азербайджана Общество 17:10
Азербайджанский стартап W–ball будет представлен на международном конкурсе стартапов (ФОТО) Бизнес 17:09
Минздрав Туркменистана продлевает тендер на закупку медицинского оборудования Тендеры 17:03
Хасан Рухани: За 6 лет из иранских ЗСТ было экспортировано товаров на $134 млрд Экономика 17:01
ГЭЦ Азербайджана: Члены семей шехидов, а также дети потерявшие родителей и лишенные родительской опеки, освобождаются от оплаты за обучение Общество 17:00
С начала года объем перевалки грузов в турецком порту Алиага превысил 34 млн тонн Турция 16:59
Вспышка COVID-19 в Грузии: На севере страны закрывают два села Грузия 16:58
С начала года объем перевалки грузов в турецком порту BOTAŞ превысил 8 млн тонн Турция 16:58
В этом году в Азербайджане проходной балл по II группе специальностей будет невысоким Общество 16:56
Делегация афганских властей отправится в Доху на переговоры с талибами Другие страны 16:56
Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро возросли Израиль 16:54
Более чем втрое увеличился экспорт технического текстиля из России в Туркменистан Бизнес 16:44
"Узбекнефтегаз" закупит компьютерное оборудование и периферийные устройства Тендеры 16:44
За семь месяцев этого года через порты Турции было перевезено более 200 тыс. тонн нитрата аммония Турция 16:43
Отменен экзамен по способностям в рамках приема на специальности физкультура и спорт - ГЭЦ Азербайджана Общество 16:42
Названы предварительные показатели госбюджета Азербайджана на 2021 г. (ФОТО) Экономика 16:40
Минэкономики Азербайджана обнародовало механизм предоставления кредитов посредством электронной платформы Финансы 16:36
За 7 месяцев лишь 7% абонентов превысили планку льготного тарифа на газ - "Азеригаз" Энергетика 16:35
Представители посольства встретились с задержанными в связи с инцидентом на границе Азербайджана и России Общество 16:35
Нередко рекламные кампании проводятся с нарушениями — Минэкономики Азербайджана Экономика 16:28
В Азербайджане продлен период проведения экзаменов по способностям Общество 16:21
В Азербайджане за сутки выявлено 142 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 150 человек Общество 16:18
Экономический оборот между Азербайджаном и странами СНГ в последние годы растет Бизнес 16:13
В Uber намерены полностью перейти на электромобили к 2040 году США 16:11
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне Европа 16:09
Министр экономики Азербайджана проведет вебинар Экономика 15:55
К тушению пожара в порту Бейрута подключились военные вертолеты Арабские страны 15:51
Румынско-туркменское сотрудничество продолжается, несмотря на пандемию COVID-19 Бизнес 15:42
ГЭЦ Азербайджана: В 15 городах и районах республики прошли выпускные экзамены Общество 15:31
Состоялось заседание Комитета Парламентской ассамблеи НАТО (ФОТО) Политика 15:23
Телеведущая назначена на должность в министерстве экономики Азербайджана Общество 15:21
Состояние грогги, или Бой с тенью… Азербайджанские мастера кино и звезды сериалов в новом фильме (ФОТО) Культура 15:12
Минэкономики Азербайджана назвало преимущества электронной кредитной платформы Финансы 15:11
Специальный приз из Украины для танцующих азербайджанцев Культура 15:10
Жители Баку благодарны за новый пешеходный переход над дорогой Мардакян-Загульба (ВИДЕО) Общество 15:09
На территории порта Бейрута вспыхнул новый пожар Арабские страны 15:04
Проведение реформ в Азербайджане вызвано необходимостью – депутат Политика 15:03
Названо число детей в Азербайджане, усыновленных иностранцами за последние месяцы Общество 14:58
"Узбекнефтегаз" закупит оборудование Тендеры 14:49
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США отложили США 14:46
В Азербайджане ожидается утверждение Соглашения между странами СНГ о защите прав на объекты интеллектуальной собственности Политика 14:46
В Азербайджане состоялись обсуждения по диагностике системы газоснабжения Энергетика 14:43
БТА прокомментировало работу платежных терминалов "BakıKart" Общество 14:42
Международная финкорпорация развития США инвестировала в 24 бизнес-проекта в Азербайджане Экономика 14:38
За восемь месяцев 2020 года Азербайджан сократил импорт цемента из Турции Турция 14:36
Эксперт минздрава Азербайджана об организации медслужбы в образовательных учреждениях Общество 14:36
Транспорт и энергетика остаются ключевыми секторами сотрудничества Туркменистана и Румынии Энергетика 14:35
Обсуждается вопрос прямого авиасообщения Самарканд-Львов Узбекистан 14:33
Азербайджанские банки приобрели на аукционе свыше 55 млн долларов Финансы 14:25
Сократился объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии Гостаможни Финансы 14:25
Бакинское транспортное агентство оштрафовало депутата на крупную сумму Общество 14:12
Вышла в свет 101-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» Политика 14:09
В Азербайджане повысилась инфляция Бизнес 14:08
На грузинском участке БТК построено 5 новых и восстановлено 17 мостов Транспорт 14:05
Мощь армии Азербайджана радует друзей и печалит врагов — депутат Политика 13:43
Государственный коммерческий банк Туркменистана увеличивает процент кэшбэка Финансы 13:31
Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла Общество 13:21
Законопроект "О ломбардах" будет обсужден на осенней сессии парламента Азербайджана Экономика 13:11
Израиль и ОАЭ вели переговоры с 2015 года Израиль 12:59
Создание Тюркской торговой палаты будет способствовать увеличению экспортного потенциала стран-членов Тюркского совета - Микаил Джаббаров (ФОТО) Экономика 12:59
На капремонт автодороги в Газахе выделены 2,2 миллиона манатов Политика 12:54
Сотрудничество Ирана и Азербайджана в различных сферах может достичь высокого уровня Политика 12:50
На строительство автодороги в Агдаше выделены 16,4 миллиона манатов Политика 12:48
В Азербайджане готовится обширный пакет законов, связанных с банками Экономика 12:44
Бакинское транспортное агентство объявило тендер на приобретение автобусов Экономика 12:41
Правительство Грузии временно меняет формат работы со СМИ Грузия 12:34
В Азербайджане меняется порядок определения госпошлины при переоформлении легковых автомобилей Экономика 12:33
Дорожная полиция Баку обратилась к пассажирам в связи с защитными масками Общество 12:32
В ряде регионов Туркменистана начался сбор хлопка Бизнес 12:24
В России за сутки выявили 5 363 заразившихся коронавирусом Россия 12:21
Иран и Ирландия обсудили развитие сотрудничества в области культурного наследия Общество 12:20
Генпрокуратура Азербайджана обратилась в Интерпол с целью объявления в международный розыск двух армянских офицеров Политика 12:09
Пособие на ребенка… Консультации специалистов 12:08
Ансамбль "Гая" душевно почтил память легендарного Рауфа Бабаева (ВИДЕО) Культура 12:03
Основной задачей A-Level Education Group является формирование у студентов коммуникативной компетенции в среде носителей изучаемого ими иностранного языка Общество 11:59
147-кг женщина похудела на 59 кг Интересное 11:52
Азербайджан входит в число стран с наименьшим экономическим ущербом от коронавируса - депутат Экономика 11:52
Египет незначительно сократил импорт стали из Турции Турция 11:48
Азербайджанская продукция завоевывает арабские рынки Бизнес 11:48
В Азербайджан будет доставлено оборудование по переработке непригодного кокона тутового шелкопряда Бизнес 11:46
В Азербайджане началась реконструкция дороги, соединяющей 11 населенных пунктов (ФОТО) Транспорт 11:44
На Туркменбашинском НПЗ Туркменистана устанавливают новые энергоблоки Энергетика 11:40
Все новости