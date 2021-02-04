Мэрия Тбилиси предлагает объектам питания обустроить открытые пространства на территории перед их собственностью, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

«В целях поддержки субъектов, пострадавших от пандемии коронавируса, Тбилисский муниципалитет с первых дней пандемии предпринял ряд мероприятий.

Мэрия Тбилиси подписала около 200 договоров аренды на обустройство открытых пространств перед кафе. Для этих арендаторов действует льгота, означающая освобождение от аренды.

Кроме того, с 15 февраля любое заведение, будь то кафе-бар или ресторан, на муниципальной территории перед объектом, сможет принимать гостей. На открытом пространстве разрешено размещать только стулья и столы, с соблюдением соответствующих норм безопасности. Льгота не распространяется на установку каких-либо конструкций вблизи кафе и ресторанов», - говорится в заявлении мэрии Тбилиси.

Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 15 февраля объекты питания смогут принимать гостей на открытых пространствах.

Сегодня стало известно о том, что правительство отменяет часть ограничений раньше запланированного срока.