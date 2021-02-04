Мэрия Тбилиси предлагает объектам питания обустроить открытые пространства
Мэрия Тбилиси предлагает объектам питания обустроить открытые пространства на территории перед их собственностью, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.
«В целях поддержки субъектов, пострадавших от пандемии коронавируса, Тбилисский муниципалитет с первых дней пандемии предпринял ряд мероприятий.
Мэрия Тбилиси подписала около 200 договоров аренды на обустройство открытых пространств перед кафе. Для этих арендаторов действует льгота, означающая освобождение от аренды.
Кроме того, с 15 февраля любое заведение, будь то кафе-бар или ресторан, на муниципальной территории перед объектом, сможет принимать гостей. На открытом пространстве разрешено размещать только стулья и столы, с соблюдением соответствующих норм безопасности. Льгота не распространяется на установку каких-либо конструкций вблизи кафе и ресторанов», - говорится в заявлении мэрии Тбилиси.
Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 15 февраля объекты питания смогут принимать гостей на открытых пространствах.
Сегодня стало известно о том, что правительство отменяет часть ограничений раньше запланированного срока.