Президент Таджикистана примет участие в церемонии прощания с Ибрахимом Раиси

БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился с визитом в Тегеран, передает в среду Trend.

Как сообщили в пресс-службе президента Таджикистана, ожидается, что Эмомали Рахмон примет участие в церемонии прощания и выразит соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси.

Президента Таджикистана сопровождают министр иностранных дел, советник президента по иностранным делам и другие официальные лица.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку из Худафара в Тебриз.

После аварии удалось дважды связаться с экипажем вертолета. Позже связь прервалась.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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