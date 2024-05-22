Впервые в истории азербайджанской культуры пройдет прямая трансляция концерта Шаина Новрасли по Medici.TV

БАКУ /Trend Life/ - 23 мая в 22.30 по бакинскому времени начнется прямая трансляция из Парижа концерта лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста Азербайджана Шаина Новрасли, сообщил Trend Life музыкант.

Выступление артиста пройдет в зале Auditorium Louis Vuitton Fondation. Отметим, что билеты были распроданы за месяц до концерта.

В программе прозвучат известные азербайджанские и мировые произведения, а также собственные композиции исполнителя. Концерт организован Louis Vuitton Fondation по личной инициативе Hélène Mercier-Arnault.

Впервые в истории азербайджанской культуры прямая трансляция концерта будет представлена на телеканале Medici.TV, сайте https://www.medici.tv/ru и на сайте Louis Vuitton Fondation https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr

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