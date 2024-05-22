Всемирный банк активно работает над решением проблем по Среднему коридору

БАКУ/Trend/- Всемирный банк активно работает над выявлением и решением проблем по Среднему коридору.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала ведущий специалист по инфраструктуре и руководитель программы Всемирного банка для Европы и Центральной Азии Винни Ван в ходе VIII Транскаспийского форума, организованного Каспийским политическим центром (CPC) в Вашингтоне.

«Мы видим ощутимые результаты, когда проекты разрабатываются для устранения конкретных проблем. С этой целью во Всемирном банке мы использовали ряд региональных и глобальных инструментов мониторинга, чтобы найти решения для коридора. Мы оценили стоимость приоритетных инвестиций примерно в 7 миллиардов долларов, чтобы устранить узкие места», - продолжила она.

По ее словам, коридоры многомерны и выходят за рамки транспортной инфраструктуры.

«Они касаются торговой политики, логистических услуг торгового финансирования и поддержки развития цепочки создания стоимости, а также обучения и образования», - пояснила Винни Ванг.

Развитие этого нового коридора потребует координации логистики и политики, добавила она.

«Одной из определяющих характеристик Среднего коридора является его мультимодальный характер. Это препятствие можно превратить в возможность использовать все элементы системы и декарбонизировать транспорт», — добавила Ванг.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.