Туркменистан направил гумпомощь в Астраханскую область РФ

БАКУ /Trend/ - Туркменистан направил в Астраханскую область России гуманитарную помощь в виде произведенной в стране продукции.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, груз отправлен в РФ по распоряжению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Напомним, что недавно Россия также направила в Туркменистан 12 тонн медицинских препаратов и средств в качестве гуманитарной помощи. В частности, гуманитарная помощь включала в себя лекарственные средства, комплекты защитной одежды, маски и медицинское оборудование.

Отметим, что ранее Туркменистан уже направлял в Астраханскую область гуманитарную помощь в виде товаров, произведенных в стране.

Груз включал овощи, напитки, текстиль и строительные материалы, которые были изготовлены промышленными и аграрными предприятиями Туркменистана, а также торговыми, химическими и газовыми комплексами страны. Вся эта продукция была доставлена в Астраханскую область морским паромом.

Груз находился в 49 автофургонах общей вместимостью 1 200 тонн. Большинство товаров передано организациям, которые оказывают социальную поддержку гражданам, пострадавшим от коронавируса, а другая часть груза - медицинским учреждениям.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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