БАКУ /Trend/ - Оценка железорудных месторождений в Дашкесане будет завершена до сентября 2021 года.

Как сообщает Trend об этом сказал заместитель председателя правления ЗАО «AzerGold» Хайям Фарзалиев на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Азербайджане Дзюнити Вада с целью его ознакомления с деятельностью компании.

Фарзалиев довел до сведения посла, что существующие ресурсы месторождений были переоценены в соответствии с международными стандартами с целью подготовки документа предварительной оценки в связи с вводом в эксплуатацию и работы будут завершены до сентября текущего года.

«При повторной эксплуатации месторождения и организации производственного процесса в соответствии с мировыми стандартами можно внести значительный вклад в устойчивое социальное развитие региона, а также в экономику страны», – подчеркнул Фарзалиев.

Напомним, что в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана от шестого августа 2020 года ЗАО «AzerGold» в рамках работ по подготовке первичного оценочного документа для повторного ввода в эксплуатацию Дашкесанского железно-рудного месторождения приступило к геофизическим исследованиям и геологоразведочным работам. Месторождение с запасами в объёме 350 миллионов тонн руды непрерывно эксплуатировалось с 1954 по 1994 год, в течение которых было добыто 92 миллиона тонн полезных ископаемых.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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