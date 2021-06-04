Евразийский банк развития намерен предоставить финансирование железорудному подразделению ERG

Евразийский банк развития (ЕАБР) и Eurasian Resources Group (ERG) подписали Меморандум о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме, передает Trend со ссылкой на ЕАБР.

В рамках Меморандума ЕАБР рассмотрит возможности предоставления АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (ССГПО) кредитной линии для предэкспортного финансирования, а также финансирования инвестиционной программы компании.

«Наше сотрудничество с ERG продолжается еще с 2016 года. Это один из наших якорных партнеров. ССГПО является одним из крупных предприятий горнодобывающей отрасли Казахстана. Горные работы ведутся на Соколовском, Сарбайском, Качарском, Куржункульском карьерах, Алексеевском руднике, шахте „Соколовская“. Железорудный концентрат и окатыши поставляются на казахстанский, российский и китайский рынки. Цель нашего сотрудничества — это дальнейшее развитие торговых отношений предприятия с российскими компаниями. ЕАБР готов рассмотреть финансирование заявленных компанией проектов», — отметил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.

«Подписание нового соглашения с ЕАБР, с которым мы работаем уже 5 лет, еще более повысит устойчивость железорудного гиганта ССГПО и укрепит сотрудничество с ERG в целом. Достигнутые договоренности обеспечат гарантированный сбыт железорудной продукции в долгосрочной перспективе, а также реализацию стратегии развития ССГПО и инвестиционных проектов с применением самых современных технологий, соответствующих критериям ESG. Мы на постоянной основе работаем над тем, чтобы качество продукции ERG удовлетворяло самым высоким стандартам и потребностям рынка. Сегодня в ССГПО, как и на других предприятиях группы, мы реализуем программу ERG Way — нашу производственную систему. Таким образом, мы не только продолжаем улучшать наше производство, но и инвестируем в развитие сотрудников», — прокомментировал главный исполнительный директор ERG Бенедикт Соботка.