Катарские компании реализуют в Казахстане три проекта на сумму $125 млн

В настоящее время с катарскими партнёрами в Казахстане реализуются три проекта на сумму $125 млн, передает Trend со ссылкой на пресс-службу фонда Фонд «Самрук-Қазына».

Согласно информации, Фонд «Самрук-Қазына» провел в Катаре заседание казахстанско-катарского делового совета, котором приняли участие руководители крупных компаний Казахстана и Катара, члены правительства Казахстана, представители государственных ведомств и финансовых институтов.

Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев подчеркнул, что казахстанско-катарское деловое сотрудничество выходит на качественно новый уровень и обозначил перспективы расширения стратегического партнерства:

- Инвестиционное сотрудничество с Катарским инвестиционным фондом в области энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, коммерческой недвижимости, а также приватизационных активов.

- Сотрудничество в многостороннем формате в реализации крупных проектов в горнорудном секторе, промышленности и инфраструктуре, строительстве, туризме, и развитии агротехнологий.

- Сотрудничество по социально значимым направлениям – в культуре, образовании, медицине и здравоохранении.

Также, остановившись на результатах торгово-экономического взаимодействия, глава Фонда подчеркнул, что Катар является одним из важных экономических партнеров нашей страны. В настоящее время с катарскими партнёрами в Казахстане реализуются три проекта на сумму 125 млн, в том числе:

• строительство перинатального центра в Алматинской области с участием «Qatar Development Bank»;

• проект по модернизации инфраструктуры учебного центра боевой подготовки «Матыбулак» с участием «Barzan Holdings»;

• открытие независимого катарского банка на площадке МФЦА с «Al Rayan Investment».