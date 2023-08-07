Банк АВВ создает для предпринимателей Нахчывана льготные кредитные возможности (R)

БАКУ/Trend/ - Надежный партнер предпринимателей Банк АВВ, осуществляет ряд мероприятий для упрощения доступа к финансовым ресурсам бизнесменам во всех регионах нашей страны. Между Банк АВВ и публичным юридическим лицом, Фондом Развития Предпринимательства Нахчыванской Автономной Республики, заключен договор о сотрудничестве. В рамках сотрудничества местным предпринимателям будут выдаваться льготные кредиты для развития бизнеса.

В ходе визита делегации банка АВВ в Автономную Республику состоялась встреча в Бизнес-центре Нахчывана. Были оценены возможности совместной деятельности с целью развития бизнеса в регионе. В Бизнес-центре представители банка АВВ также ознакомились с выставкой товаров местного производства.

Генеральный директор Банка по корпоративному бизнесу Наргизханум Билендерли отметила, что сотрудничество Банк АВВ с Фондом Развития Предпринимательства Нахчывана поспособствовует развитию предпринимательского сектора в регионе. «Расширятся возможности доступа местных предпринимателей к финансовым ресурсам. Они будут получать кредиты на льготных условиях. Предприниматели, осуществляющие деятельность в Нахчыване, обратившись в филиал банка АВВ в Автономной Республике, смогут воспользоваться этими возможностями», - отметила она в своей речи.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.