Anglo Asian Mining увеличила продажу золота в первом квартале 2025 г.

БАКУ/Trend/ - Компания Anglo Asian Mining plc, зарегистрированная на бирже AIM и занимающаяся добычей золота, меди и серебра в Азербайджане, опубликовала финансовые и производственные результаты за первый квартал 2025 года.

Объем продаж слитков золота за отчетный период составил 4 753 унции по средней цене $2 843 за унцию (1 квартал 2024 года: 3 925 унций по $2 080 за унцию). Возобновление полного цикла переработки обеспечило общий положительный чистый денежный поток в размере $1 млн за квартал.

Компания продолжила придерживаться строгой финансовой дисциплины и контроля затрат. Чистый долг, включая аванс в размере $5 млн от компании Trafigura, сократился до $13,8 млн по состоянию на 31 марта 2025 года (на 31 декабря 2024 года: $14,8 млн). Запасы продукции выросли до $7,1 млн (на конец 2024 года: $4,0 млн).

«Я рад сообщить о первом полном квартале производства после возобновления работы в конце прошлого года. Мы произвели 8 085 унций в пересчете на эквивалент золота, включая 534 тонны меди — это обнадеживающий результат, особенно с учетом зимнего сезона. Благодаря продуманному управлению денежными средствами, мы зафиксировали положительный чистый денежный поток в $1 млн.

Такое уверенное начало 2025 года вдохновляет нас на дальнейшее наращивание объемов производства и реализацию нашей стратегии среднего срока — перехода к статусу производителя среднего уровня с упором на медь. Выход месторождения Гилар на полную мощность в мае станет важной вехой, и мы также добиваемся прогресса по другим направлениям нашего инвестиционного портфеля. С нетерпением жду возможности поделиться новыми результатами в ближайшие месяцы», - сказал генеральный директор Anglo Asian Реза Вазири.