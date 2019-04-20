Турция заинтересована в поставке энергоресурсов Каспийского бассейна на мировые рынки - министр

БАКУ /Trend/ - Турция заинтересована в поставке энергоресурсов Каспийского бассейна на мировые рынки, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез по итогам трёхсторонней встречи с министрами энергетики Азербайджана и Туркменистана.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, так же очень важна поставка энергоресурсов Каспийского бассейна в Турцию.

Отметим, что накануне в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча по энергетическому сотрудничеству между Турцией, Азербайджаном и Туркменистаном.

В ходе встречи были проведены обсуждения, связанные с нынешним состоянием и перспективами развития сотрудничества между странами в сфере энергетики.

На встрече также было отмечено, что последовательные встречи министров Турции, Азербайджана и Туркменистана, принятые документы, общие региональные интересы и такие проекты, как транспортный коридор Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция ("Lapis Lazul"), Трансевразийская суперинформационная магистраль и восстановление Великого Шелкого Пути формализуют сильную базу для сотрудничества в трехстороннем формате.

Были рассмотрены перспективы развития этого формата в энергетической сфере.

По итогам встречи была подписана совместная декларация, подразумевающая расширение существующего сотрудничества вплоть до сфер возобновляемой энергии, энергоэффективности, зеленых технологий, обмена опытом, усиления связей между компаниями, научно-исследовательскими центрами, работающими в нефтегазовой промышленности, энергетическом секторе во всех трех странах, а также проведение выставок, конференций и семинаров.

Затем стороны провели совместную пресс-конференцию.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

виттер: @rhafizoglu

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