Турция заинтересована в поставке энергоресурсов Каспийского бассейна на мировые рынки - министр

20 апреля 2019 12:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция заинтересована в поставке энергоресурсов Каспийского бассейна на мировые рынки, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез по итогам трёхсторонней встречи с министрами энергетики Азербайджана и Туркменистана.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, так же очень важна поставка энергоресурсов Каспийского бассейна в Турцию.

Отметим, что накануне в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча по энергетическому сотрудничеству между Турцией, Азербайджаном и Туркменистаном.

В ходе встречи были проведены обсуждения, связанные с нынешним состоянием и перспективами развития сотрудничества между странами в сфере энергетики.

На встрече также было отмечено, что последовательные встречи министров Турции, Азербайджана и Туркменистана, принятые документы, общие региональные интересы и такие проекты, как транспортный коридор Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция ("Lapis Lazul"), Трансевразийская суперинформационная магистраль и восстановление Великого Шелкого Пути формализуют сильную базу для сотрудничества в трехстороннем формате.

Были рассмотрены перспективы развития этого формата в энергетической сфере.

По итогам встречи была подписана совместная декларация, подразумевающая расширение существующего сотрудничества вплоть до сфер возобновляемой энергии, энергоэффективности, зеленых технологий, обмена опытом, усиления связей между компаниями, научно-исследовательскими центрами, работающими в нефтегазовой промышленности, энергетическом секторе во всех трех странах, а также проведение выставок, конференций и семинаров.

Затем стороны провели совместную пресс-конференцию.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)
виттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан достиг большого прогресса в реализации реформ - посол США
Бизнес 13:26
Оглашена дата начала общественных консультаций по Тарифному кодексу IGB
Энергетика 13:11
ЕС консультирует Туркменистан в сфере международного аудита
Туркменистан 12:51
В Ашхабаде внедряют электронные платежи за воду
Бизнес 12:51
Эльхан Алескеров: В двух предложениях глава МИД Армении соврал как минимум семь раз
Точка зрения 11:54
Туркменистан приступает к освоению газового прикаспийского месторождения "Узынада"
Энергетика 11:27
Лента новостей
Азербайджан достиг большого прогресса в реализации реформ - посол США
Бизнес 13:26
Турция увеличила экспорт продукции оборонного назначения - министр
Турция 13:20
Оглашена дата начала общественных консультаций по Тарифному кодексу IGB
Энергетика 13:11
В Баку прошел гала-вечер художественного фильма "Прощай, Шмидт" (ФОТО)
Культура 13:06
Всемирный банк: Узбекистан станет страной с уровнем дохода выше среднего к 2030 году
Бизнес 13:00
Рейтинг одобрения Трампа достиг минимума в 2019 году из-за доклада Мюллера
В мире 12:57
ЕС консультирует Туркменистан в сфере международного аудита
Туркменистан 12:51
В Ашхабаде внедряют электронные платежи за воду
Бизнес 12:51
В Париже началась акция "желтых жилетов"
В мире 12:39