Меморандум по месторождению «Достлуг» - новая веха в истории развития отношений между Азербайджаном и Туркменистаном - SOCAR

БАКУ/Trend/ - Меморандум по месторождению «Достлуг» - новая веха в истории развития отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

««Достлуг» - это новое название месторождения, которое находится на границе азербайджанского и туркменского секторов Каспийского моря. В Азербайджане оно ранее называлось "Кепез", а в Туркменистане - "Сердар". Переговоры о совместной разработке месторождения велись ранее. Сегодня они материализовались в форме меморандума, подписанного представителями двух стран», - сказал он.

Ахмедов отметил, что в советское время азербайджанские специалисты проводили здесь разведочные работы, что позволяет поставить это месторождение в плане его запасов приблизительно в один ряд с такими месторождениями, как «Карабах».

«Это нефтегазовое месторождение. Мы полагаем, что его запасы могут быть уточнены в последствии при помощи современных методов сейсмической разведки и, возможно, разведочного бурения. Необходимо определить многие вопросы технического и коммерческого характера в связи с будущей разработкой этого месторождения. Меморандум является первым шагом на пути к этой цели. В то же время это, пожалуй, новая веха в истории развития отношений Азербайджана с соседним Туркменистаном, который является в этническом и конфессиональном отношении братской для нас страной. Видится значительный потенциал для развития отношений между нашими странами в сфере нефтегазовой промышленности. В этой связи символично новое название нашего совместного проекта – «Достлуг» (дружба)», - подчеркнул он.

Как отметил Ибрагим Ахмедов, Азербайджан уже внес определенный вклад в этот проект открытием этого месторождения: «У нас имеется инфраструктура и трубопроводные коммуникации на Каспии, нефтепроводы и газопроводы, связывающие регион с рынками сбыта в Европе и других регионах. Это могло бы позволить сэкономить часть расходов, необходимых для транспортировки добытой продукции на международные рынки».

(Автор: Ляман Зейналова Редактор: Наталья Кочнева)

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