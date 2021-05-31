В Азербайджане установлен порядок определения цен на электроэнергию ВИЭ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлен порядок определения цен (тарифов) на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщает в понедельник Trend.

Данный вопрос отражен в законопроекте "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии".

Согласно документу, требования по измерениям, измерительным приборам определяются законом «Об обеспечении единства измерений», а подсчеты за переданную в электросеть электроэнергию, условия и срок оплаты - по договорам, заключенным между сторонами.

Электроэнергия, производимая из ВИЭ, продается по оптовым ценам (тарифам) органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти, исключая тарифы, определенные п.9.3 вышеуказанного законопроекта.

Гарантийные тарифы устанавливаются посредством аукциона, проведенного для выбора производителя электроэнергии на территории наличия ВИЭ, а если производитель электроэнергии выбран путем непосредственного привлечения – на основании договоренности, достигнутой между производителем и органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Гарантийные тарифы определяются в срок, установленный в договоре закупки в соответствии с п.8.5 вышеуказанного законопроекта.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)