Brent подорожала до $83,81 за баррель
Котировки нефти ускорили подъем к вечеру вторника, WTI дорожает на 1%, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
К 19:29 (GMT+4) январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (на 0,46%) - до $83,81 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,82 (на 1%) - до $82,75 за баррель.
Трейдеры ждут еженедельного доклада о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США, который Министерство энергетики страны опубликует в среду.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
ВС Армении подвергли обстрелу инженерную технику азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы (ФОТО)
Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана, они должны начать интеграцию в правовое, экономическое, политическое и культурное пространство нашей страны – посол Рахман Мустафаев (ФОТО/ВИДЕО)
Хулуси Акар растрогался, вспоминая беседу с азербайджанским военнослужащим, который стал шехидом (ФОТО/ВИДЕО)
Остающиеся вопросы должны быть решены для обеспечения прогресса на пути к всеобъемлющему миру на Южном Кавказе - Тойво Клаар
Благодаря TAP ситуация с энергобезопасностью в Италии лучше, чем в других европейских странах - гендиректор Snam
Цель заключается в обеспечении вклада Совместного мониторингового центра в устойчивую стабильность в регионе - Хулуси Акар
Спешите зарегистрировать детей во внешкольные клубы Британской Школы в Баку по самым доступным ценам
Россия намерена последовательно реализовывать задачи по разблокированию всех транспортных связей на Южном Кавказе – МИД
Продление срока пребывания турецких военных в Азербайджане будет обсуждаться сегодня в парламенте Турции
Незаконный визит министра обороны Армении на территории Азербайджана - военно-политическая провокация – минобороны
Турция готова мобилизовать все свои возможности для решения любой проблемы Азербайджана - Хулуси Акар (ФОТО/ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Поздравляю всех с Днем государственного флага Азербайджанской Республики! (ФОТО)
Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне стала главным военно-политическим событием 2020 года - Игорь Коротченко