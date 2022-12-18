"Зеленый" коридор из Азербайджана в ЕС - рамки энергосотрудничества расширяются

БАКУ/Trend/ - В рамках визита Президента Ильхама Алива в Румынию 17 декабря подписано «Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии». Это соглашение по сути открыло новую страницу в энергосотрудничестве между Азербайджаном и Европейским союзом и заложило фундамент "зеленого коридора", соединяющего Южный Кавказ с Европой.

Азербайджан, который уже зарекомендовал себя как надежный поставщик нефти и газа, теперь становится частью и рынка "зеленой" энергии Европы, тем самым еще больше укрепляя свои позиции на этом континенте. Фактически этот документ является продолжением подписанного в июле этого года меморандума о сотрудничестве в сфере энергетики, который помимо удвоения поставок азербайджанского газа в Европу также предусматривает взаимодействие в сфере альтернативной энергетики, в частности, в производстве водорода и снижении выбросов метана.

Подписанное сегодня соглашение отвечает интересам и Азербайджана и Европы с точки зрения перехода к "чистой" энергии. Несмотря на то, что Азербайджан - страна, богатая нефтегазовыми ресурсами, мы не пренебрегаем глобальными тенденциями по снижению выбросов углекислого газа и действуем в соответствии со своими обязательствами по Парижскому соглашению, в рамках которого Азербайджан принял на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 35 процентов к 2030 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года. Европа, в свою очередь, хочет значительно снизить свою зависимость от углеводородов и увеличить долю возобновляемой энергии в своем энергобалансе.

Азербайджан, который уже играет важную роль в энергобезовасности Европы имеет достаточный потенциал для удовлетворения потребностей своих партнеров и в сфере альтернативной энергетики.

Как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на пленарном заседании, посвященном церемонии подписания «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии», потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана составляет более 27 гигаватт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 гигаватт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря.

"Совместно с одним из стратегических инвесторов нашей страны мы планируем к 2027 году производить 3 гигаватта ветровой и 1 гигаватт солнечной энергии, 80 процентов из которых будут экспортироваться. К 2037 году мы планируем создать дополнительные мощности не менее 6 гигаватт. Так, только одна глобальная энергетическая компания планирует инвестировать в производство в Азербайджане 10 гигаватт зеленой энергии", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что недавно Министерство энергетики Азербайджана подписало рамочное соглашение с другой глобальной энергетической компанией, которая планирует инвестировать для производства в Азербайджане до 12 гигаватт ветровой и солнечной энергии.

"Таким образом, для первой фазы азербайджанского экспорта должно быть создано не менее 3 гигаватт дополнительных передающих мощностей", - заявил глава государства.

Стоит отметить, что в частности, потенциал "зеленой" энергии освобожденных территорий Азербайджана также поможет стране превратиться в важного поставщика ВИЭ. В рамках I Государственной программы "Большого возвращения" правительством Азербайджана ведутся работы по восстановлению ключевой энергетической инфраструктуры, необходимой для успешного экономического развития на этих территориях.

Так, в период с 2023 по 2025 годы министерство энергетики Азербайджана будет заниматься изучением и оценкой перспектив использования ВИЭ, а именно гидроэнергетики, геотермальной энергии и биоэнергетики, а также водородных технологий и проведения мероприятий по хранению и гидроаккумуляции энергии.

В период до 2026 года совместно с компанией bp планируются строительство солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангиланско-Джебраильской зоне и ветряной электростанции общей мощностью около 400 МВт в Лачинском или Кяльбаджарском районах за счет частных инвестиций.

В свою очередь министерство экономики Азербайджана до 2026 года будет заниматься привлечением частных инвестиций в восстановительные работы и строительство новых гидроэлектростанций. Наряду с этим, ОАО "Азерэнержи" будет заниматься восстановительными работами на выведенных из эксплуатации малых ГЭС, обеспечив в результате работу 23 малых ГЭС к 2025 году. "Азерэнержи" планирует построить 28 новых малых ГЭС до 2025 года, доведя количество малых ГЭС до 37 к 2026 году. Также к 2025 году будет завершено строительство ГЭС "Худаферин" мощностью 100 МВт и ГЭС "Гыз Галасы" мощностью 40 МВт. Кроме того, министерство энергетики в 2022-2023 годах будет заниматься реализацией пилотных проектов по применению "зеленых" технологий.

Так, потенциал Азербайджана в секторе ВИЭ может сыграть большую роль в диверсификации энергоресурсов в Европе и достижении ее целей по сокращению выбросов углеводорода. Привлекая крупные иностранные инвестиции в проекты ВИЭ, Азербайджан значительно укрепит свою экономику, а также обеспечит энергобезопасность своих партнеров.