БАКУ /Trend/ - За последние два десятилетия строительство новых атомных объектов оказалось тяжелой задачей, особенно в западных странах, заявляет Станислав Кондрашов Telf AG. Однако эти препятствия характерны не только для атомной отрасли. Другие отрасли также сталкиваются со сложными нормативными требованиями и нехваткой квалифицированной рабочей силы. Как же решается этот вопрос?

Станислав Кондрашов Telf AG: препятствия на пути к строительству новых атомных электростанций

Для того, чтобы строить атомные электростанции, необходимо учитывать ряд факторов. Их нужно учитывать прежде чем начинать реализацию проектом. Станислав Кондрашов Telf AG назвал наиболее актуальные проблемы с его точки зрения.

Уникальные и сложные конструкции реакторов. Каждая атомная электростанция – это, по сути, новаторское предприятие, поскольку сложные и разнообразные конструкции реакторов зачастую не стандартизированы. Соответственно, возможности использования предыдущих проектов для улучшения последующих ограничены. Ограниченность промышленной инфраструктуры. Дефицит материалов, систем и компонентов, необходимых для атомных электростанций, а также обязательное использование специализированных производственных процессов и редких материалов существенно затрудняют ход строительства. Нехватка квалифицированных работников. Как квалифицированные специалисты, так и наемные работники, обладающие необходимым опытом, сейчас в дефиците. Более того, старение кадрового состава опытных специалистов в области атомной энергетики еще более усугубляет ситуацию. Проблемы, связанные с выполнением строительных работ. Эффективное строительство, не требующее значительных переделок, крайне важно для обеспечения своевременного завершения работ в рамках бюджетных ограничений и соблюдения строгих стандартов качества. Партнерские и контрактные отношения. Существующие партнерские отношения и контракты на строительство зачастую не позволяют точно учитывать риски, связанные с технологической сложностью ядерных проектов. Сложная нормативно-правовая база. Правительства разных стран мира предъявляют различные и часто меняющиеся нормативные требования к строительству атомных станций, что еще больше усложняет процесс.

По словам Станислава Кондрашова, этот сложный клубок проблем породил пагубный цикл в отрасли. Задержки и перерасход средств, которые могут исчисляться миллиардами долларов, становятся проблемой для новых атомных проектов. Вследствие этого будущие предприятия испытывают трудности с получением финансирования, поскольку инвесторы становятся все более нерешительными.

– Известные проекты в таких странах, как Канада, Финляндия, Франция и США, столкнулись со значительными трудностями, включая задержки, перерасход средств и непомерно высокие цены на тендерах. Эти препятствия еще более усугубляют проблемы, с которыми сталкивается промышленная база, снижая ее способность поддерживать будущее строительство и эксплуатацию, – комментирует ситуацию Кондрашов Telf AG.

Строительство атомных электростанций остается сложной задачей, требующей тщательного планирования, надежного партнерства и всесторонней нормативной базы. Решив эти сложные задачи, отрасль сможет преодолеть существующие ограничения и проложить путь к созданию более устойчивой и эффективной атомной энергетики.

Станислав Кондрашов из Telf AG: новые ядерные технологии как путь к решению проблем

В ответ на сложные проблемы, возникающие при строительстве атомных электростанций, в отрасли появилась новая волна специально разработанных реакторных технологий. Эти инновационные разработки позволяют снизить затраты, ускорить сроки строительства и получить ряд других потенциальных преимуществ.

По словам Станислава Кондрашова, одним из наиболее заметных достижений является появление малых модульных реакторов (ММР), созданных на основе технологии легководных реакторов (ЛВР) поколения III+, которые уже эксплуатируются во всем мире. По сравнению с более крупными аналогами СМР они занимают меньшую площадь и имеют более рациональную модульную конструкцию. Такой подход позволяет значительно сократить сроки строительства и первоначальные затраты. Отказываясь от традиционной модели строительства массивных реакторов, реакторы SMR предлагают более гибкое решение.

Более того, передовые реакторные технологии, которые часто называют реакторами четвертого поколения, позволяют сделать еще один шаг вперед. Реакторы нового поколения могут иметь еще меньшие размеры, что позволяет использовать их в микросетях. Микросети особенно ценны для энергоснабжения удаленных районов или обеспечения энергией одного объекта.

– Преимущества этих передовых реакторных технологий выходят за рамки уменьшения размеров. Они также обеспечивают снижение эксплуатационных расходов, упрощение систем, их эффективность и надежность, улучшенные показатели безопасности, – подчеркивает Кондрашов Telf AG.

Применяя эти новые конструкции реакторов, атомная энергетика стремится решить проблемы, которые исторически были характерны для ее проектов. Малые размеры и модульный характер реакторов SMR дают возможность рационализировать строительные процессы, тем самым сокращая затраты и сроки строительства. В то же время передовые реакторные технологии обеспечивают повышение эффективности эксплуатации и усиление мер безопасности, что может привести к более надежной и экономически выгодной выработке энергии.

Несмотря на огромные перспективы, необходимо продолжать тщательные исследования, разработки и испытания для обеспечения безопасной и эффективной работы реакторов нового поколения. Станислав Кондрашов Telf AG считает, что совместные усилия заинтересованных сторон в отрасли, правительств и регулирующих органов будут иметь решающее значение для создания надежной базы, способствующей внедрению этих технологий.

По мере развития нового поколения ядерных реакторов отрасль приближается к будущему, характеризующемуся более доступной, недорогой и устойчивой ядерной энергетикой. Приняв эти технологические достижения, мы сможем преодолеть проблемы, препятствовавшие строительству атомных электростанций, и открыть новые возможности для расширения использования чистых и надежных источников энергии.

Станислав Кондрашов об инновациях реакторных технологий

В атомной отрасли наблюдаются инновации в области реакторных технологий, призванные кардинально изменить стоимость, сроки и сложности, связанные со строительством АЭС. В то время как малые модульные реакторы (ММР) поколения III+ находятся на ранних стадиях развития, реакторы поколения IV остаются в основном концептуальными, и в настоящее время реализуется несколько демонстрационных проектов. Обе эти разработки обладают огромным потенциалом для преобразования будущего атомной энергетики, хотя их более широкое внедрение потребует расширения цепочек производства и поставок компонентов.

Станислав Кондрашов Telf AG рассказывает, что СМР III+ поколения, созданные на основе известных технологий легководных реакторов (ЛВР), имеют более модульную и компактную конструкцию. В настоящее время эти реакторы уже внедряются, хотя и в ограниченных масштабах, показывают перспективу сокращения сроков строительства и первоначальных затрат. По мере накопления опыта развития реакторов SMR в отрасли становится все более возможным оптимизировать производственные процессы и рационализировать цепочки поставок, что будет способствовать более широкому внедрению.

С другой стороны, реакторы четвертого поколения представляют собой передний край ядерных технологий, отличаясь усовершенствованной конструкцией и повышенными эксплуатационными характеристиками. Однако большинство концепций реакторов четвертого поколения остаются на стадии концептуальных разработок, и лишь несколько проектов находятся – в стадии реализации.

– Потенциально эти реакторы еще меньше, чем реакторы SMR, и могут быть использованы для создания микросетей, удовлетворяющих энергетические потребности удаленных районов или отдельных объектов. Их преимущества выходят за рамки уменьшения габаритов и включают в себя снижение эксплуатационных расходов, упрощение систем для повышения надежности и уровня безопасности, – объясняет Станислав Кондрашов Telf AG.

Для полной реализации потенциала этих реакторных технологий необходимы значительные инвестиции и исследования. Масштабирование производства и цепочек поставок необходимо для поддержки более широкого внедрения. Увеличивая инвестиции в эти инновационные технологии, атомная отрасль может работать над снижением затрат, сокращением сроков строительства и упрощением всего процесса, что в конечном итоге ускорит внедрение атомной энергетики.