Азербайджан как центр "зеленой энергии" региона

БАКУ/Trend/ - Еще в 1992-1993 годах, когда над Азербайджаном навис дамоклов меч в виде угрозы исчезновения с карты мира, только своевременный приход к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева и его дальновидная стратегия и политика не только уберегли нашу страну от распада, но и превратили ее в лидера региона. Способность Гейдара Алиева к видению мировой конъюнктуры позволила ему правильно оценить ситуацию, предвидеть многие геополитические процессы и в результате реализовать свою нефтяную стратегию. Венцом его энергетической политики стал проект нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, который превратил Азербайджан в энергетический центр Южного Кавказа, защитив от внешних угроз. Этим был положен фундамент концепции «Азербайджан как центр региона».

Дальновидный курс Гейдара Алиева был усовершенствован Президентом Ильхамом Алиевым, который дополнил его, сделал актуальным с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной. Глава государства, своевременно оценив зависимость региона от логистики и выгодное географическое положение Азербайджана, инициировал ряд проектов, впоследствии превративших страну не только в энергетический, но и транспортный центр региона.

В данный момент мир находится в состоянии, аналогичном началу 1990-х годов, но в отличие от того времени, риски и опасности, стоящие перед Азербайджаном, незримы.

В связи с активной цифровой трансформацией в мире и феноменальным ускорением внедрения искусственного интеллекта (ИИ), меняется и экономическая теория и даже сама формация мира. И наша задача сейчас правильно оценить риски, и, продолжая политику Гейдара Алиева, превратить их в возможности для нового Азербайджана и будущих поколений.

С активной цифровой трансформацией, постепенным переходом всего мира на цифровую экономику и быстрыми темпами развития искусственного интеллекта, краеугольным камнем мировой политики вместо «черного золота» становится «цифровое золото». В связи с этим у Азербайджана на горизонте появляются как новые возможности, так и новые опасности. Основная опасность в том, что если в гонке цифровой трансформации Азербайджан «придет к финишу» позже соседей по региону, в частности Грузии, Армении и Казахстана, он попадет в зависимость от этих стран, и устранить эту зависимость будет очень сложно.

В связи с этим одну из главных ролей играет важность Азербайджана как центра альтернативной энергетики региона. За последние десятилетия Азербайджан достиг крупных успехов в сфере энергетики, в частности в области сотрудничества с европейскими странами. Достижения Азербайджана могли бы послужить примером для любой страны, занимающейся экспортом энергоносителей. Но Азербайджан, в отличии от других стран также активно участвует в инициативах, направленных на развитие в стране альтернативных источников энергии.

Начало экспорта «зеленой» электроэнергии, полученной из возобновляемых источников энергии, знаменует начало новой главы в энергетической стратегии Азербайджана и его руководства. Президент Ильхам Алиев придал первостепенное значение расширению использования возобновляемых источников энергии в стране с целью увеличить долю ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии до 30% к 2030 году.

Азербайджан может похвастаться потенциалом возобновляемой энергетики, который превышает 27 ГВт, включая энергию ветра и солнца на суше, с дополнительными 157 ГВт энергии ветра в азербайджанском секторе Каспийского моря. Страна поставила перед собой амбициозные цели на будущее в области «зеленой энергии». К 2027 году планируется вырабатывать 3 ГВт энергии ветра и 1 ГВт солнечной энергии с намерением экспортировать 80% произведенных ресурсов.

Все это показывает огромный потенциал Азербайджана в сфере альтернативных источников энергии.

С другой стороны, в настоящее время мир переживает революцию, которая меняет все аспекты нашей жизни. Глобальная цифровая трансформация, которая стала неотъемлемой частью нашего существования, привносит в мир новые изменения и вызовы. Искусственный интеллект (ИИ) проникает во множество сфер, автоматизируя задачи и процессы.

Сегодня в мире, насыщенном цифровыми технологиями, мы сталкиваемся с невероятным ростом объема данных. Рост объема данных в мире является феноменом, который продолжает ускоряться с каждым годом. Например, согласно данным Международной информационной корпорации (IDC), если в 2000 году объем цифровых данных в мире составлял около 800000 петабайт (PB), что эквивалентно 0,8 зеттабайт (ZB), то в настоящее время этот показатель составляет около 80 зеттабайт, а к 2025 году вырастет до 175 зеттабайт.

Экспоненциальный рост мирового объема данных прямо стимулирует увеличение числа дата-центров поскольку все больше информации требует эффективного хранения, обработки и доступа, усиливая глобальную потребность в надежных и масштабируемых инфраструктурах для обработки данных.

Однако можно с уверенностью сказать, что с увеличением объемов данных и появлением новых технологий, таких как 5G, ИИ и IoT, потребность в дата-центрах продолжит расти. Повышение пропускной способности и минимизация задержек сети требуют строительства дата-центров ближе к пользователям, что может привести к увеличению их числа.

С другой стороны, рост числа дата-центров предоставляет современному обществу невероятные возможности для хранения и обработки данных, но также представляет вызов для устойчивости окружающей среды. Эффективное управление энергопотреблением, выбор экологичных источников энергии и инновационные решения могут помочь сократить экологическое воздействие дата-центров. Стремление к устойчивому развитию значительно влияет на сферу дата-центров. Ведущие компании, такие как Google, Amazon, Apple, Meta, Alibaba и Microsoft, планируют к 2030 году полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Исследование "Data Center Efficiency & Sustainability" от Uptime Institute показывает, что к 2024 году около 60% новых дата-центров будут использовать возобновляемые источники энергии, что отражает растущий интерес к экологической устойчивости и снижению вредного воздействия на окружающую среду. Важным фактором в этом процессе является развитие фибер-оптической инфраструктуры, в чем активно участвует Министерство Цифрового Развития и Транспорта Азербайджана Эти усилия могут позволить Азербайджану стать не только цифровым коридором, но и цифровым хабом в регионе.

Азербайджан, занимающий ключевое стратегическое местоположение как транзитный коридор между Европой и Азией, в том числе через срединный коридор, получает дополнительные преимущества на фоне современной геополитической обстановки. Особенно это касается напряженности между Россией и Украиной, а также конфликта в Израиле, которые влияют на динамику региональной безопасности и связности, делая альтернативные маршруты и цифровые коридоры более значимыми. Эти факторы предоставляют Азербайджану уникальную возможность стать альтернативным цифровым коридором для регионов Центральной Азии, Афганистана, Пакистана, Индии и Китая, обеспечивая подключение к европейским дата-центрам через Каспийское море, минуя Россию.

В эпоху, когда спрос на данные растет и компании стремятся быть ближе к своим потребителям, ведущие технологические компании, такие как Google, Amazon, Apple, Meta, Alibaba и Microsoft активно рассматривают возможность размещения новых дата-центров в регионе. Это открывает перед Азербайджаном значительные перспективы для экономического и технологического развития.

Успешное осуществление этого потенциала требует эффективного управления как во внутренней, так и внешней политике. Если Азербайджан не сможет утвердить себя как цифровой центр региона, он рискует упустить эту возможность в пользу соседних стран, таких как Армения, Грузия или Казахстан. В таком случае крупные мировые операторы могут предпочесть использовать инфраструктуру этих стран для размещения своих дата-центров, оставляя Азербайджан в зависимости от информационной инфраструктуры соседей и упуская шансы для собственного развития в будущем.

Зеленая энергия играет важнейшую роль в процессе выбора месторасположения крупных дата-центров. В современном мире акцент делается не только на географическое положение, но и на потенциал использования возобновляемых источников энергии в данном регионе. Это напрямую связано с желанием защитить окружающую природу и минимизировать вредное влияние на экосистему.

Цифровая трансформация нацелена на обеспечение устойчивого и экологически ответственного развития. Основными задачами здесь являются снижение выбросов парниковых газов, уменьшение общего энергопотребления, повышение эффективности и обеспечение долгосрочной устойчивости цифровой инфраструктуры и предоставляемых сервисов. Возобновляемая энергия в этом контексте выступает не только как экологическая необходимость, но и как фактор, способствующий экономической эффективности.

Таким образом, интеграция географического положения, потенциала возобновляемых источников энергии и качественных телекоммуникационных связей образует трехсторонний фундамент для успешного размещения и функционирования дата-центров в эру цифровой трансформации.

Говоря о цифровизации, также нужно учитывать потенциал Азербайджана в сфере «зеленой энергетики», так как все крупные компании стремятся полностью перевести свои дата-центры на возобновляемые источники энергии.

Подписанное 17 декабря 2022 года в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией, продемонстрировал всему миру потенциал Азербайджана в «Зеленой энергетике». Также в данном ракурсе стоит учесть возможности Свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят. СЭЗ часто привлекательны для крупных дата-центров, поскольку они обычно предлагают налоговые преференции, улучшенную инфраструктуру и надежное электроснабжение. Удобное расположение СЭЗ «Алят», потенциал зоны в плане возобновляемых источников энергии – как солнечной, так и ветровой, а также гидроэнергии – превращают ее в весьма подходящую точку для размещения дата-центров крупных мировых компаний, потому что, как уже отмечалось выше, сейчас все крупные дата-центры переходят на «зеленую энергию».

Азербайджан сегодня становится центром «зеленой энергетики» в регионе, и огромная необходимость в новых дата-центрах на фоне фантастического роста мирового объема данных, а также объем энергии, потребляемый ими, не только дают возможность Азербайджану превратиться в цифровой центр и центр «зеленой энергии» региона, поставив данную идею во главу своей внутренней и внешней политики, но и принесут огромную экономическую выгоду, приведут к открытию новых рабочих мест, повысят международный имидж Азербайджана, сделают страну еще более привлекательной для зарубежных инвестиций и станут фактически такой же гарантией, какой в свое время стал трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

Фуад Аллахвердиев