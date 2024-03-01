Греция систематически работает над расширением Южного газового коридора – замминистра

БАКУ/Trend/ - Греция систематически работает над расширением Южного газового коридора.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала сегодня заместитель министра окружающей среды и энергетики Греции Александра Сдуку, выступая на пленарной сессии в рамках 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

Она отметила, что коридор, поставляющий более 10 миллиардов кубометров газа из Азербайджана в Европу через Грецию, полностью функционирует уже более трех лет.

«Греция систематически работает над расширением ЮГК, с одной стороны, поддерживая удвоение мощности TAP к 2027 году, а с другой, создавая или модернизируя новую экспортную инфраструктуру, такую ​​как терминал СПГ в Александруполисе и трубопроводы в Болгарию и Северную Македонию», - добавила замминистра.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии. Во встрече приняли участие представители 23 стран, 6 международных организаций и 44 компаний, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные лица из Азербайджана и стран Европейского Союза.

X: @Lyaman_Zeyn