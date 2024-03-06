SOCAR заинтересована в торговли нефтью и нефтепродуктами Конго

БАКУ/Trend/ - Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф и личный представитель президента Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуаза Жоли обсудили возможности торговли нефтью и нефтепродуктами африканского государства.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в информации SOCAR.

"На встрече 5 марта в Баку была представлена ​​информация о глобальных энергетических проектах, реализуемых по инициативе и участию Азербайджана, деятельности SOCAR в различных странах, а также проектах, реализуемых в партнерстве с другими компаниями. Стороны рассмотрели возможности сотрудничества в нефтегазовой сфере по различным направлениям, включая торговлю нефтью и нефтепродуктами. Также состоялся обмен мнениями по развитию человеческого капитала и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - подчеркнули в SOCAR.

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