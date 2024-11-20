Подписан Меморандум об инвестициях в первую местную ветряную электростанцию в Кельбаджаре (ФОТО)

20 ноября в рамках КС-29 был подписан Меморандум о сотрудничестве (MoU) между Агентством Возобновляемой Энергии Азербайджана при Министерстве Энергетики Азербайджанской Республики (AREA), ООО “Clean Energy Invest” и ООО “Baltech Green” по развитию ветряной электростанции в Кельбаджаре. Проект будет реализован в уникальной местности на высоте 3100 метров. В рамках проекта, ООО “Clean Energy Invest” и ООО “Baltech Green” создадут совместное предприятие и вскоре начнут кампании по измерениям и подготовке проекта.

Ожидается, что ветряная электростанция начнёт коммерческую деятельность в начале 2028 года с начальной мощностью 200-240 МВт. Благодаря уникальным условиям, созданным высотой местности, у проекта есть потенциал для увеличения общей мощности до 600 МВт в будущем. Эта инвестиция направлена на повышение национального потенциала в области возобновляемой энергии, особенно в производстве энергии ветра, а также содействие энергетическому переходу страны.

"Это значимый момент для Азербайджана. Местные частные инвесторы демонстрируют свою готовность вносить вклад в энергетический переход страны," – заявил директор AREA Джавид Абдуллаев.

Волкан Гердан, член совета директоров ООО “Baltech Green”, подчеркнул, что компания “Baltech Group” имеет успешный опыт разработки и управления проектами возобновляемой энергии в Турции. Он отметил, что реализация проекта ветряной электростанции в Кельбаджаре на освобождённых территориях является свидетельством приверженности компании устойчивому развитию Азербайджана.

ООО “Clean Energy Invest”, которая является дочерней компанией “Azerbaijan Green Energy Company” (AGEC), сосредоточена на инвестициях в возобновляемую энергетику. Генеральный директор компании Хаяла Нагиева выразила признательность за успешное сотрудничество и подчеркнула, что проект соответствует общей стратегии развития чистой энергии и созданию экономической и экологической устойчивости в регионе.

Мир Джамал Пашаев, председатель наблюдательного совета ООО “Clean Energy Invest” и генеральный директор AGEC, подчеркнул, что проект в Кельбаджаре является важным этапом в стремлении Азербайджана к углеродной нейтральности и устойчивому развитию. Председатель совета директоров ООО “Baltech Green” Бюлент Карани также подтвердил обязательства всех сторон развивать инициативы в области возобновляемой энергии и поддерживать глобальные климатические цели.