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Назван объем экспорта газа из Азербайджана в Европу

Энергетика Материалы 15 января 2025 09:20 (UTC +04:00)
Назван объем экспорта газа из Азербайджана в Европу
Фото: EPP Group

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Азербайджан в январе-декабре 2024 года на 5,8 процента нарастил экспорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2023 года до 25,2 миллиарда кубометров газа.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации министра энергетики Парвиза Шахбазова в социальной сети X.

"В Европу было экспортировано 12,9 миллиарда кубометров, в Турцию - 9,9 миллиарда кубометров, из них 5,6 миллиарда кубометров - по TANAP, и в Грузию - 2,4 миллиарда кубометров", - говорится в публикации.

Отметим, что Турция и Грузия получают газ из Азербайджана с 2007 года, Европа - с декабря 2020 года.

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