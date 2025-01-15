Назван объем экспорта газа из Азербайджана в Европу

БАКУ/Trend/ - Азербайджан в январе-декабре 2024 года на 5,8 процента нарастил экспорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2023 года до 25,2 миллиарда кубометров газа.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации министра энергетики Парвиза Шахбазова в социальной сети X.

"В Европу было экспортировано 12,9 миллиарда кубометров, в Турцию - 9,9 миллиарда кубометров, из них 5,6 миллиарда кубометров - по TANAP, и в Грузию - 2,4 миллиарда кубометров", - говорится в публикации.

Отметим, что Турция и Грузия получают газ из Азербайджана с 2007 года, Европа - с декабря 2020 года.