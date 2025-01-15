Вопрос экспорта российского газа в Иран находится в центре внимания – МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Одним из основных объектов обсуждения в рамках визита президента Ирана Масуда Пешешкиана в Россию станет экспорт российского газа в Иран.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи местным СМИ.

По его словам, экспорт российского газа в Иран может превратить Иран в энергетический и газовый центр региона.

Арагчи отметил, что в настоящее время ведутся переговоры по прокладке нефте- и газопроводов.

"Это один из самых важных проектов между Ираном и Россией. Есть надежда, что в рамках этого визита будут достигнуты успехи в этом направлении. Иран имеет связь с Россией по нескольким направлениям: через Центральную Азию, Каспийское море и Кавказ. В настоящее время достигнуты успехи в улучшении некоторых из них", — сказал он.

Отметим, что 26 июня 2024 года между исполнительным директором Национальной газовой компании Ирана Маджидом Чегени и исполнительным директором Газпрома Алексеем Миллером был подписан документ о поставках российского газа в Иран.

Иран занимает второе место в мире по запасам газа, оцениваемым в около 34 триллионов кубометров. В настоящее время в Иране действуют 22 газовых месторождения.

Напомним, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Россию 17 января. В рамках визита между двумя странами будет подписан документ о всестороннем стратегическом сотрудничестве.

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