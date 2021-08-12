Сборы по добровольному страхованию ответственности работодателя в Азербайджане выросли за год
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Подразделения МЧС Азербайджана продолжают борьбу с лесными пожарами в Турции и в ночное время (ФОТО/ВИДЕО)
Определен размер денежного вознаграждения Национального олимпийского комитета Азербайджана для призеров Олимпиады в Токио и их тренеров
Вакцинация от COVID-19 не рекомендуется больным с острой почечной недостаточностью - азербайджанский врач
В I полугодии 2021 г. экспорт ненефтяной продукции Азербайджана в Италию превысил 35% от всего объема
Ряд принявших участие в Олимпиаде в Токио азербайджанских спортсменов и их тренеры награждены орденами и медалями
Пять тренеров Национальной олимпийской команды Азербайджана награждены "Почетным дипломом Президента" - Распоряжение
Определились размеры вознаграждений для азербайджанских спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Олимпиаде в Токио
Наибольший вред от коронавируса – возникновение острой почечной недостаточности – азербайджанский врач
В Азербайджане создается Карабахское главное региональное управление архитектуры и градостроительства – Указ
В Азербайджане проведена встреча с молодежью на тему «Постпандемические реалии и молодые предприниматели: текущая ситуация и перспективы» (ФОТО)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил Олжасу Сулейменову книгу под названием «Карабах до и после оккупации»
В Азербайджане число операций по p2p выросло до нескольких миллионов благодаря кампании E-PUL и MasterCard
Президент Ильхам Алиев принял выдающегося казахского поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова (ФОТО/ВИДЕО)
Всемирно известные врачи проведут в Баку обследование участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Работа предпринимателей на освобожденных территориях Азербайджана станет основным направлением деятельности Агентства по развитию МСБ (ФОТО)
Названы сроки завершения строительства железной дороги, соединяющей три провинции в Турции (Эксклюзив)
Для хранения вакцин, используемых в Азербайджане, созданы все условия, соответствующие инструкциям производителя - замминистра (ФОТО)
Возобновляемые источники энергии – перспективная сфера сотрудничества между Австрией и Азербайджаном - министерство