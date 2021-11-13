В Азербайджане увеличились пенсионные выплаты

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2021 года пенсионные выплаты составили 3 миллиарда 848 миллионов манатов, что на 3,1%, или 117 миллионов манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом, как передает Trend, говорится в субботу в сообщении министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно информации, среднемесячный размер пенсий увеличился на 10% и составил 331 манат. Среднемесячный размер пенсий по возрасту увеличился на 8,5% и составил 358 манатов.

С начала 2019 года пенсии в Азербайджане назначаются в электронном порядке. За прошедший период в электронном порядке пенсии были назначены 46 тысячам, в том числе за 10 месяцев 2021 года - 20,3 тысячи человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)