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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Финансы Материалы 7 декабря 2024 13:21 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

25 ноября

1,7

2 декабря

1,7

26 ноября

1,7

3 декабря

1,7

27 ноября

1,7

4 декабря

1,7

28 ноября

1,7

5 декабря

1,7

29 ноября

1,7

6 декабря

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному евро понизился на 0,0088 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0018 маната и составил 1,7888 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

25 ноября

1,7814

2 декабря

1,7890

26 ноября

1,7815

3 декабря

1,7825

27 ноября

1,7813

4 декабря

1,7868

28 ноября

1,7943

5 декабря

1,7881

29 ноября

1,7969

6 декабря

1,7978

Средний курс за неделю

1,7871

Средний курс за неделю

1,7888

На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям понизился на 0,0904 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0326 маната и составил 1,6234 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

25 ноября

1,6290

2 декабря

1,5962

26 ноября

1,6346

3 декабря

1,5962

27 ноября

1,6139

4 декабря

1,6190

28 ноября

1,5024

5 декабря

1,6190

29 ноября

1,5741

6 декабря

1,6866

Средний курс за неделю

1,5908

Средний курс за неделю

1,6234

На этой неделе официальный курс маната по отношению к одной турецкой лире понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0489 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

25 ноября

0,0492

2 декабря

0,0490

26 ноября

0,0491

3 декабря

0,0489

27 ноября

0,0491

4 декабря

0,0489

28 ноября

0,0491

5 декабря

0,0489

29 ноября

0,0490

6 декабря

0,0489

Средний курс за неделю

0,0491

Средний курс за неделю

0,0489

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