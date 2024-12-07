Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
25 ноября
|
1,7
|
2 декабря
|
1,7
|
26 ноября
|
1,7
|
3 декабря
|
1,7
|
27 ноября
|
1,7
|
4 декабря
|
1,7
|
28 ноября
|
1,7
|
5 декабря
|
1,7
|
29 ноября
|
1,7
|
6 декабря
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному евро понизился на 0,0088 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0018 маната и составил 1,7888 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
25 ноября
|
1,7814
|
2 декабря
|
1,7890
|
26 ноября
|
1,7815
|
3 декабря
|
1,7825
|
27 ноября
|
1,7813
|
4 декабря
|
1,7868
|
28 ноября
|
1,7943
|
5 декабря
|
1,7881
|
29 ноября
|
1,7969
|
6 декабря
|
1,7978
|
Средний курс за неделю
|
1,7871
|
Средний курс за неделю
|
1,7888
На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям понизился на 0,0904 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0326 маната и составил 1,6234 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
25 ноября
|
1,6290
|
2 декабря
|
1,5962
|
26 ноября
|
1,6346
|
3 декабря
|
1,5962
|
27 ноября
|
1,6139
|
4 декабря
|
1,6190
|
28 ноября
|
1,5024
|
5 декабря
|
1,6190
|
29 ноября
|
1,5741
|
6 декабря
|
1,6866
|
Средний курс за неделю
|
1,5908
|
Средний курс за неделю
|
1,6234
На этой неделе официальный курс маната по отношению к одной турецкой лире понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0489 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
25 ноября
|
0,0492
|
2 декабря
|
0,0490
|
26 ноября
|
0,0491
|
3 декабря
|
0,0489
|
27 ноября
|
0,0491
|
4 декабря
|
0,0489
|
28 ноября
|
0,0491
|
5 декабря
|
0,0489
|
29 ноября
|
0,0490
|
6 декабря
|
0,0489
|
Средний курс за неделю
|
0,0491
|
Средний курс за неделю
|
0,0489
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