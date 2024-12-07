Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 25 ноября 1,7 2 декабря 1,7 26 ноября 1,7 3 декабря 1,7 27 ноября 1,7 4 декабря 1,7 28 ноября 1,7 5 декабря 1,7 29 ноября 1,7 6 декабря 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному евро понизился на 0,0088 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0018 маната и составил 1,7888 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 25 ноября 1,7814 2 декабря 1,7890 26 ноября 1,7815 3 декабря 1,7825 27 ноября 1,7813 4 декабря 1,7868 28 ноября 1,7943 5 декабря 1,7881 29 ноября 1,7969 6 декабря 1,7978 Средний курс за неделю 1,7871 Средний курс за неделю 1,7888

На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям понизился на 0,0904 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0326 маната и составил 1,6234 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 25 ноября 1,6290 2 декабря 1,5962 26 ноября 1,6346 3 декабря 1,5962 27 ноября 1,6139 4 декабря 1,6190 28 ноября 1,5024 5 декабря 1,6190 29 ноября 1,5741 6 декабря 1,6866 Средний курс за неделю 1,5908 Средний курс за неделю 1,6234

На этой неделе официальный курс маната по отношению к одной турецкой лире понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0489 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 25 ноября 0,0492 2 декабря 0,0490 26 ноября 0,0491 3 декабря 0,0489 27 ноября 0,0491 4 декабря 0,0489 28 ноября 0,0491 5 декабря 0,0489 29 ноября 0,0490 6 декабря 0,0489 Средний курс за неделю 0,0491 Средний курс за неделю 0,0489

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