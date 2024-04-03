БАКУ /Trend/ - Азербайджан в ближайшем будущем станет экспортером "зеленой" и водородной энергии.

Об этом сказал Trend председатель Общественного объединения по экологическому просвещению "Зеленый мир" Эльман Джафарли.

"В 70-х годах прошлого века мировой нефтяной кризис подтолкнул мир к поиску альтернативных путей. Актуальным стало использование возобновляемых источников энергии - солнечной и ветровой. Во время новой промышленной революции использование и без того ограниченных традиционных энергетических ресурсов увеличилось. Возобновляемые источники энергии меньше загрязняют атмосферу. В современном мире для обеспечения устойчивого развития необходимы новые и более экологически чистые источники энергии", - сказал Джафарли.

Он отметил, что история использования возобновляемых источников энергии уходит корнями в древность, но широкое использование "зеленой энергии" началось с конца 19 века. "Были созданы гидро- и ветровые электростанции. Использование "зеленой энергии" стало более распространенным после 80-х годов прошлого века. Основная цель перехода на "зеленую энергию" - добиться меньшего выброса парниковых газов в атмосферу", - сказал председатель Общественного объединения.

По его словам, Азербайджан является одной из стран-инициаторов перехода на "зеленую энергию".

"Исследования в этом направлении, изучение потенциала "зеленой энергии" в нашей стране усилились с 2004 года. В 2020 году было создано Государственное агентство возобновляемых источников энергии. В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в производстве энергии Азербайджана составляет 5 процентов. Расширение использования возобновляемых источников энергии в энергетической сфере нашей страны было выдвинуто главой государства в качестве приоритетной задачи. Так, в качестве цели определено доведение доли возобновляемых источников энергии в установленной мощности электроэнергии до 30% к 2030 году. Потенциал возобновляемых источников энергии в нашей стране - ветровой и солнечной энергии на суше превышает 27 гигаватт. Потенциал энергии ветра в азербайджанском секторе Каспийского моря составляет 157 гигаватт. Принятая в феврале 2021 года программа "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" заложила основу политики Азербайджана в области производства возобновляемых источников энергии. Одним из 5 национальных приоритетов в этой программе является превращение Азербайджана в страну чистой окружающей среды и "зеленого роста", - подчеркнул он.

Джафарли добавил, что Азербайджан подписал соглашения о сотрудничестве с крупными компаниями таких государств, как США, Япония, Саудовская Аравия и ОАЭ, которые имеют большой опыт работы в секторе "зеленой энергии".

"29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29 состоится в этом году в Азербайджане. Азербайджан поддерживает международные инициативы по смягчению последствий глобального изменения климата. Азербайджан, являясь традиционным экспортером энергии, в последние годы ведет активную работу по переходу на "зеленую энергию". Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, а также Нахчыван были объявлены "зеленой энергетической зоной", и в этом направлении предпринимаются серьезные шаги. Работы, проводимые в рамках "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории, основаны на экологических проектах", - сказал он.

Джафарли отметил, что несмотря на то, что Азербайджан богат запасами нефти и газа, особое внимание страна уделяет развитию сектора возобновляемых источников энергии, и в ближайшем будущем она станет экспортером "зеленой" и водородной энергии. "В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2021-2023 годах введены в эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью 170 мегаватт. К концу 2024 года эта цифра достигнет 270 мегаватт. Через несколько лет данный показатель достигнет 500 мегаватт", - сказал он.

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