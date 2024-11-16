В рамках COP29 ANAMA и ПРООН провели совместное мероприятие по борьбе с минной угрозой и экоустойчивостью (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках мероприятия 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая в настоящее время проходит в Азербайджане, было проведено параллельное мероприятие на тему "Расчистка тропы: борьба с минной угрозой для устойчивости климата и устойчивого развития".

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Было отмечено, что мероприятие было проведено при совместной организации ANAMA и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Цель мероприятия - привлечь внимание к проблеме разминирования, с которой сталкивается наша страна, подчеркнуть влияние опасности минирования на природные ресурсы, изучить экологически чистые методы разминирования и продвигать устойчивые подходы в области гуманитарного разминирования.

Выступая на мероприятии с вступительной речью, председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов отметил разрушительное воздействие на окружающую среду около 1,5 миллиона предварительно закопанных мин на освобожденных территориях Азербайджанской Республики. Он отметил, что в результате взрыва этих опасных установок содержащиеся в них тяжелые металлы и другие токсины оказывают негативное воздействие на почву и воздух. Это химическое загрязнение наносит долгосрочный ущерб окружающей среде.

Разминирование - это не только вопрос безопасности, но и ключевое условие устойчивости к изменению климата и устойчивого развития.

Выступая на параллельном мероприятии, заместитель генерального секретаря ООН, заместитель администратора Программы развития ООН, директор Регионального бюро ООН по Европе и СНГ Ивана Живкович отметила, что во многих странах мира мины и другие взрывоопасные остатки войны представляют серьезную угрозу не только жизни и здоровью людей, но и почве и природным ресурсам, в том числе биоразнообразию.

В рамках параллельного мероприятия были проведены панельные дискуссии на темы исследования воздействия мин на экосистемы, биоразнообразие и природные ресурсы, усилий по разминированию с минимальным воздействием на окружающую среду, а также использования инновационных технологий в этом направлении.

Провеление этого параллельного мероприятия в рамках COP29, подчеркнуло не только гуманитарную, но и экологическую значимость операций по разминированию, а также выдвинуло на первый план новые подходы к объединению экологической устойчивости и минной безопасности.

Дискуссии, организованные совместно ANAMA и ПРООН, еще раз продемонстрировали важность разминирования для сохранения природных ресурсов и восстановления биоразнообразия. Эта мера, которая перекликается с основными темами COP29, стала важным шагом в обеспечении более безопасной и устойчивой среды для будущего.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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