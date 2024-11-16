Реализация климатических действий отстает от необходимых темпов - Саймон Стил

БАКУ/Trend/- Реализация климатических действий отстает от необходимых темпов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил на Парламентской встрече в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики. В мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

"Парламенты служат важным каналом для выражения мнений граждан и обеспечивают их отражение в государственной политике и действиях. Борьба с изменением климата является одним из наиболее актуальных и насущных вопросов для всех людей на планете.

Когда ваши партии находятся у власти, вы можете стать лидерами, инициировать конкретные шаги, которые реально меняют жизни людей", - сказал он.

Стил отметил, что мировое сообщество должно перейти от постепенных шагов к решительным действиям в борьбе за сохранение условий жизни на планете. Последние доклады показали, что климатические действия отстают от необходимых темпов. По прогнозам, планета может потеплеть на 2,6–3,1 градуса Цельсия — это слишком далеко от целевых 1,5 градуса, которые необходимы, чтобы избежать самых опасных последствий.

"Ситуация будет только ухудшаться, если мы не сократим разрыв между текущими темпами и теми требованиями, которые предъявляет наука.

Часть этого разрыва можно преодолеть за счет повышения амбиций. Нам нужны более амбициозные планы и политики, которые позволят людям действовать с большим масштабом. Однако одних амбиций недостаточно — необходимо устранить разрыв в их реализации. Планы не могут оставаться на бумаге, они должны приводить к реальным изменениям. Каждая страна обязана усиливать свои усилия", - сказал он.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.