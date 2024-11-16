Состоялась сессия по превращению климатических обязательств в реальность на полях Парламентской встречи в рамках COP29

БАКУ/Trend/- В Баку состоялась сессия "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованная совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

Как сообщает в субботу Trend, эта сессия была посвящена тому, как обеспечить эффективное воплощение обязательств по смягчению последствий, принятых в рамках Парижского соглашения, в реальные национальные действия.

Особое внимание было уделено роли парламентов в разработке и реализации пересмотренных национально определяемых вкладов (NDCs), которые планируется представить в 2025 году.

На сессии были продемонстрированы передовые практики по снижению выбросов парниковых газов, включая метан, на национальном уровне и освещена ключевая роль парламентов в этих инициативах.

Как сказал директор Партнерства NDC Пабло Виейра, многие новые национально определяемые вклады (NDC) разрабатываются без учета последних данных.

"Многие новые NDC разрабатываются без учета того, что на самом деле произошло в последние годы. Одна из форм поддержки, которую мы предоставляем через наших членов, заключается в подведении итогов почти десятилетних обязательств по первым двум раундам NDC. Таким образом, предстоит еще многое сделать, и усиление ответственности правительств за выполнение своих обязательств является ключевой задачей, требующей внимания на глобальном уровне",- сказал он.

Виейра отметил, что странам необходимо обеспечить приверженность климатическим действиям, включая разработку NDC которые должны быть представлены в следующем году.

"Нужна благоприятная политика, законодательная и нормативная база для продвижения климатических действий и мобилизации финансирования, а также координация, потенциал и прозрачность,"- отметил он.

А первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин пришласил участников Парламентской встречи в рамках COP29 на Невский международный экологической конгресс.

"Мы устраеваем важный международный форум — Невский международный экологической конгресс, который пройдет в Санкт-Петербурге в мае 2025 года. Это будет значимая экспертная площадка для обсуждения вопросов климата, охраны окружающей среды и других актуальных тем. Приглашаю всех участников сегодняшней дискуссии, делегатов, экспертов и научное сообщество принять участие в этом мероприятии",- сказал он.

Яцкин напомнил, что в нынешнем году Россия председательствует в БРИКС, и в рамках объединения вопросы изменения климата, охраны окружающей среды, энергоперехода заняли большую часть обсуждения всех делегаций. По итогам мероприятий БРИКС принята Казанская декларация, которая предопределяет необходимость работы по параметрам изменения климата.

Отметим, что в Баку проходит Парламентская встреча в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

В ходе встречи проходят следующие сессии: "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата", "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов", "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" , "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей".

В мероприятии принимают участие президент IPU Тулия Аксон, спикер парламента (Милли Меджлис) Азербайджана Сахиба Гафарова, а также вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.