Многие страны сталкиваются с трудностями при подготовке и подаче своих BTR - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - Многие страны сталкиваются с трудностями при подготовке и подаче своих BTR (двухгодичный отчет о прозрачности).

Как передает Trend в понедельник, об этом сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в ходе круглого стола министров по вопросам глобальной климатической прозрачности.

"Именно поэтому президентство COP29 запустило Бакинскую глобальную платформу климатической прозрачности. Эта платформа мобилизует целевое наращивание потенциала и оказывает поддержку развивающимся странам в подготовке их отчетов. Она сотрудничает с существующими платформами прозрачности, чтобы обеспечить согласованность и повысить эффективность наших коллективных усилий.

Кроме того, она объединяет заинтересованные стороны из всех секторов общества для сотрудничества. Бакинская платформа прозрачности стремится содействовать универсальному участию в улучшенной системе прозрачности",- подчеркнул М.Бабаев.