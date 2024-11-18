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Япония расширяет поддержку верификации на Центральную Азию, используя данные GOSAT

Зеленая экономика Материалы 18 ноября 2024 09:43 (UTC +04:00)
Япония расширяет поддержку верификации на Центральную Азию, используя данные GOSAT

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В настоящее время Япония расширяет поддержку верификации на Центральную Азию, используя данные GOSAT.

Как передает Trend в понедельник, об этом сказал министр окружающей среды Японии Кейитиро Асао в ходе круглого стола министров по вопросам глобальной климатической прозрачности.

"Япония управляет серией спутников для наблюдения за парниковыми газами (GOSAT), которые фиксируют концентрацию углекислого газа и метана в глобальном масштабе. Кроме того, мы разрабатываем методы проверки выбросов парниковых газов на национальном и региональном уровнях, используя данные этих наблюдений. Мы уже предоставляем поддержку верификации, используя данные GOSAT. В настоящее время мы расширяем эту поддержку на Центральную Азию. Также планируется запуск GOSAT GW с разрешением в разы выше, чем у текущего спутника, что позволит проводить более точный анализ выбросов парниковых газов. Кроме того, Япония разрабатывает международный стандарт для методов оценки выбросов парниковых газов с использованием спутниковых технологий", - подчеркнул он.

Напомним, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.
Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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