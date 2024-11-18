БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль и вносит значительный вклад в предоставлении двухгодичных отчетов о прозрачности (BTR).

Как передает Trend в понедельник, об этом журналистам сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев в кулуарах COP29.

"В целом, прозрачность в области климатической деятельности является одним из ключевых элементов. Основное значение состоит в том, что государства каждые пять лет обязуются предоставлять декларации о своих целях, формулируя свои амбиции на последующие пять лет и разрабатывая планы их реализации.

Отчеты о прозрачности — это документы, которые каждые два года оценивают эффективность выполнения этих планов. Азербайджан впервые в этом году представит такие отчеты. С начала года мы объявили двухгодичные отчеты о прозрачности приоритетом, активно работали с различными государствами, и сегодня многие из них уже представили свои отчеты или сделают это до конца года.

В этом направлении Азербайджан играет важную роль и вносит значительный вклад, что высоко оценивается другими государствами. Для ускорения этого процесса мы предложили принять декларацию, которая уже была одобрена и поддерживается различными странами. Ее основная суть заключается в том, что в последующие годы будут предоставлены необходимые тренинги и техническая поддержка через Бакинскую платформу прозрачности.

Это процесс, требующий времени и значительных ресурсов. Инициативу Азербайджана также поддерживают западные страны-доноры. В последующие годы помощь государствам будет предоставляться за счет этой поддержки, а также за счет собственных ресурсов Азербайджана", - подчеркнул Я.Рафиев.