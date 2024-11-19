Эритрея призывает к усилению глобальных действий по борьбе с изменением климата

БАКУ /Trend/ - Нужно усилить глобальные действия по борьбе с изменением климата.

Об этом сказал министр земельных, водных ресурсов и окружающей среды Эритреи Тесфай Себхату, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

"Прошли десятилетия с тех пор, как международное сообщество поставило угрожающий жизни тройной планетарный кризис в центр своей повестки и начало поиски эффективных решений. Для этого стали необходимы регулярные и внеочередные саммиты, участие глав государств, ученых-экологов, экспертов по переговорам, влиятельных социальных активистов, бизнесменов и новаторов в области технологий", - сказал министр.

Себхату подчеркнул, что за прошедшее время было принято множество документов с рекомендациями и резолюциями, направленными на продвижение глобального сотрудничества в целях координации усилий по спасению планеты. В рамках этих инициатив звучали призывы повысить амбиции в области климатических действий, активизировать исследования и разработки, развивать трансфер технологий и мобилизовать финансирование для помощи уязвимым странам.

По его словам, предпринятые шаги по сокращению выбросов, являющихся основными источниками климатических изменений, по-прежнему далеки от целей Парижского соглашения и научных рекомендаций.

Кроме того, он отметил, что мобилизация климатического финансирования остается серьезной проблемой, особенно в части средств, необходимых для адаптации.

"Сегодня мы собрались на COP29 в Баку с воспоминаниями о недавних климатических катастрофах, которые унесли жизни тысяч людей и разрушили их средства к существованию. Рекордные концентрации парниковых газов в атмосфере и рост средней глобальной температуры также зафиксированы в этом году. К сожалению, прогнозируемые планы глобальных климатических действий на 2030 год, вероятно, не достигнут необходимых целей", - подчеркнул Тесфай Себхату.