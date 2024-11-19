COP for Hope: Надеемся на получение желаемых результатов на COP29 - представитель Африканского союза

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях – политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал директор Африканского союза по вопросам сельского хозяйства, развития сельских районов, "голубой экономики" и устойчивой окружающей среды Харсен Ньямбе.

Он сказал Trend, что надеется на получение желаемых результатов на COP29.

Харсен Ньямбе также выразил благодарность Азербайджану за проведение COP29.

"Мы очень рады быть здесь. Африканские представители очень довольны гостеприимством Азербайджана. В рамках COP29 ведутся дискуссии об оказании помощи в борьбе с изменением климата, что является для нас очень важным вопросом. До этого переговоры велись в Дубае, но согласия достигнуто не было. Процесс замедлился. Уклонение некоторых стран от обязательств создало серьезные препятствия для реализации этого вопроса. Поэтому мы надеемся, что на COP29 мы получим желаемые результаты и ресурсы, которые нам нужны.

Наш главный посыл заключается в том, что развитые страны должны выполнять свои обязательства в соответствии с Парижским соглашением", - сказал он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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