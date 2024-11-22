На COP29 предлагается новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию

БАКУ /Trend/ - Председательство Азербайджана на COP29 распространило заявление по итогам 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку.

Как сообщает Trend, в заявлении подчеркивается, что в течение года Председательство COP29 добивалось достижения новой справедливой и амбициозной климатической цели финансирования с учетом потребностей и приоритетов Сторон – развивающихся стран.

«Мы провели обширный и инклюзивный процесс консультаций, который продолжался до раннего утра. Мы предоставили всем группам возможность отреагировать на пакет текстов, который мы опубликовали вчера утром, и выражаем им благодарность за конструктивное участие.

Принимая во внимание оценки, высказанные в ходе консультаций, и мнения сторон, озвученные на вчерашнем Гурултае, сегодня мы опубликовали обновленные тексты.

Эти тексты составляют сбалансированный и упорядоченный пакет документов для COP29. Председательство COP29 настоятельно призывает стороны внимательно изучить этот текст с тем, чтобы проложить путь к консенсусу по нескольким оставшимся вариантам», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что в качестве первого отражения замечаний Сторон в решении по Новой коллективной выраженной количественно цели содержится призыв ко всем Сторонам работать сообща над доведением к 2035 году финансирования развивающихся стран для борьбы с изменением климата из всех государственных и частных источников как минимум до 1,3 триллиона долларов США в год.

Решение также содержит задачу по увеличению к 2035 году цели по совместной мобилизации средств на борьбу с изменением климата для Сторон – развивающихся стран с 100 миллиардов долларов США до 250 миллиардов долларов США ежегодно при ведущей роли развитых государств.

«Мы продолжим взаимодействовать со Сторонами, чтобы коллективно согласовать окончательные поправки по нескольким нерешенным, но важным вопросам.

Мы продолжим упорную, инклюзивную и прозрачную работу, чтобы добиться от всех Сторон максимально амбициозных результатов», - говорится в заявлении.