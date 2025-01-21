Португальский министр о планах по увеличению производства электроэнергии из возобновляемых источников

БАКУ/Trend/ - Энергетический переход является ключевым элементом экономической стратегии Португалии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила министр окружающей среды и энергетики Португалии Мария да Граса Карвалью, выступая на панели «Геоэкономика энергетики и материалов» в рамках Всемирного экономического форума (WEF) в Давосе.

«В прошлом году 71% производства электроэнергии в Португалии приходилось на возобновляемые источники: 28% — гидроэнергетика, 27% — ветроэнергетика, 10% — солнечная энергия, 6% — биомасса. Наша цель — достичь 93% возобновляемой электроэнергии и 51% в общем энергопотреблении», — отметила Карвалью.

Министр подчеркнула значимость возобновляемой энергии для привлечения инвестиций и обеспечения энергетической независимости. «Мы активно работаем над развитием сетей, систем хранения энергии и производства водорода, чтобы повысить нашу конкурентоспособность. Кроме того, наше сотрудничество с Испанией в создании интегрированного энергетического рынка на Иберийском полуострове имеет ключевое значение для снижения зависимости от внешних поставок», — добавила она.

Карвалью также отметила успехи Португалии в снижении зависимости от российского газа. «В 2021 году 15% нашего импорта газа приходилось на Россию, но к 2023 году эта доля сократилась до 5%. Основными поставщиками газа сейчас являются Нигерия и США», — подчеркнула министр.

Признав сложности, связанные с переходом на возобновляемую энергию в транспортной и строительной сферах, Карвалью выразила приверженность Португалии преодолению этих препятствий. «Мы стремимся к тому, чтобы этот переход был быстрым и устойчивым, одновременно снижая зависимость от внешних источников энергии», — заключила она.

X: @Lyaman_Zeyn