Продолжается работа по проекту "Коридор "зеленой" энергии Азербайджан-Турция" - замминистра

БАКУ /Trend/ - Продолжается работа по проекту "Коридор "зеленой" энергии Азербайджан-Турция".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов на мероприятии в Баку на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: возобновляемая энергия и сокращение выбросов".

Он отметил, что над технико-экономическим обоснованием проекта работает Boston Consulting Group.

По его словам, технико-экономическое обоснование проекта включает две основные составляющие: "Зеленая" энергетическая зона в Нахчыване" и "Азербайджано-турецкий интерконнектор". Этот проект является шагом в поддержку стабильности энергоснабжения в регионе и на европейском континенте.

Также Нахчыван обладает высоким потенциалом возобновляемых источников энергии и высокой рентабельностью. Технический потенциал региона оценивается в 21-29 гигаватт",- добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку стартовало мероприятие на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: возобновляемая энергия и сокращение выбросов".

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