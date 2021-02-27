"Умные" услуги на освобожденных территориях Азербайджана реализуются за счет мобильной и фиксированной связи - минсвязи

БАКУ/Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана работает с международными экспертными компаниями в области проведения исследований в связи с внедрением концепции "Умный город".

Как сообщили Trend в ведомстве, по окончании исследований будут определены приоритетные сферы для услуг "Умный город".

Кроме того, министерство транспорта, связи и высоких технологий совместно с соответствующими государственными структурами проводит консультации в связи с применением "умных" услуг на освобожденных от оккупации территориях.

"В настоящее время ряд возможностей подключения оборудования "умных" услуг к центральной платформе может быть предоставлен посредством операторов мобильной и фиксированной связи. Эти возможности могут быть увеличены в соответствии с требованиями запланированных "умных" услуг", - добавили в минсвязи.

Помимо всего этого, со стороны министерства разрабатывается стратегия "умного города", отражающая в себе техническую и технологическую архитектуру его строительства, соответствующие государственные учреждения, которые должны быть задействованы в дальнейшем развитии и эксплуатации услуг данного проекта.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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