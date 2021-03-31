Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Gaofen-12-02

Китай в среду успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Gaofen-12-02. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется на ее официальной странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 06:45 по местному времени при помощи ракеты CZ-4C с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу. Он стал 364-м для носителей серии "Чанчжэн".

По данным CASC, спутник будет использоваться при реализации проектов городского планирования, а также для нужд сельского хозяйства и с целью предотвращения стихийных бедствий.