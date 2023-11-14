Азербайджан и Казахстан обменялись опытом в области "электронного правительства"

БАКУ /Trend/ - В рамках Евразийского форума “StrategEast State and it”, прошедшего в Казахстане, заместитель председателя Агентства по инновациям и цифровому развитию Азербайджана (İRİA) Рашад Халыгов поделился опытом страны по проекту “электронное правительство”, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным Агентства по инновациям и цифровому развитию, на панельной сессии “Цифровизация общественной службы и "Электронное правительство” он рассказал о деятельности в Азербайджане в сфере цифрового развития, работе агентства в направлении цифровизации, а также о поддержке проектов "электронного правительства" в странах Евразии в целом.

Отметим, что в Евразийском форуме “StrategEast State and it” в городе Алматы участвовало более 70 спикеров, а в целом более 200 участников. В ходе форума они обменялись информацией о возможностях, созданных для IT-сектора в странах Евразии, зарегистрированном опыте каждой страны в этой области, о взаимоотношениях между правительствами и IT-сектором. Был проведен ряд встреч в рамках обмена опытом по приоритетным направлениям цифровизации государственных услуг. Состоялись обсуждения между делегацией IRIA и делегацией во главе с первым заместителем министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Канышем Тулеушиным и заместителем министра труда и социальной защиты населения Йерболом Оспановым.

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