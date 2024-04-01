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В Азербайджане планируется расширение сети радиовещания

ИКТ Материалы 1 апреля 2024 11:48 (UTC +04:00)
В Азербайджане планируется расширение сети радиовещания

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Производственное объединение (ПО) «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь» при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана готовится к расширению сети радиовещания, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО.

Как отмечается, для этого все радио- и телевещательные станции страны будут укомплектованы необходимым информационно-технологическим оборудованием.

Отметим, что ПО создано на базе Центра Радио и Телевидения и Радиоцентра. ПО обеспечивает наземное вещание радиотелевизионных программ, радиосвязь (работу сети радиорелейных линий), спутниковое вещание радиотелевизионных программ и т.д.

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