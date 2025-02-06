К операторам и провайдерам, действующим в Азербайджане, будут предъявляться новые требования

БАКУ /Trend/ - В Агентстве информационно-коммуникационных технологий (ИКТА), регулирующем органе Азербайджана в сфере телекоммуникаций и почтовых услуг, состоялась встреча с представителями операторов и провайдеров, предоставляющих интернет-телекоммуникационные услуги.

Об этом сообщили Trend в агентстве.

Встреча была посвящена вопросам обеспечения стабильной скорости интернета для абонентов, а также другим показателям качества предоставляемых услуг и улучшению позиций Азербайджана в международных рейтингах.

Председатель правления ИКТА Наиль Марданов представил результаты наблюдений и мониторингов, проводимых Агентством. Он отметил, что регуляторная структура официально сотрудничает с компанией "Ookla". На основании официального согласия в агентство поступают приборные записи всех измерений, проводимых компанией на территории страны. Агентство начало ряд исследований, основанных на анализе больших данных (Big Data).

По данным наблюдений, в Азербайджане сегодня 36 операторов и провайдеров используют серверы "Speedtest" Ookla. Однако по ряду причин контроль за их использованием не обеспечен на должном уровне, что приводит к искажению результатов измерений скорости интернета в стране на 10-20%. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на позиции Азербайджана в международных рейтингах по скорости интернета.

Председатель ИКТА также отметил необходимость улучшения работы соединений "Local Exchange", которые обеспечивают обмен данными между операторами и провайдерами и влияют на скорость интернета.

Наиль Марданов подчеркнул, что агентство рассматривает условия подключения трех основных операторов Backbone, которые связывают страну с глобальной сетью, и подчеркнул, что необходимо в кратчайшие сроки увеличить ресурсы взаимоподключения между этими операторами.

Он также добавил, что поскольку производительность и операционные показатели серверов спонсоров Ookla остаются вне контроля, ИКТА считает целесообразным провести совместную проверку. Это не повлияет на деятельность бизнеса, но окажет прямое влияние на позиции страны в международных рейтингах.

"По этой причине будет проведен совместный обзор серверов, чтобы определить их соответствие минимальным техническим требованиям, а также новые требования к операторам и провайдерам. Необходимо пересмотреть технические параметры всех серверов и выполнить необходимые настройки. Требуется согласование деятельности серверов, которые не настроены регулирующим органом в соответствии с требованиями. В рамках проекта устойчивого развития сети потребуется периодическая отчетность об основных показателях эффективности (KPI) спонсоров серверов Ookla, работающих на территории страны. Со следующего отчетного периода начнется сбор данных от операторов и провайдеров, связанных с показателями работы и производительности серверов", — добавил Наиль Марданов.

Выступившие на мероприятии представители интернет-операторов и провайдеров поделились своими мнениями о проблемах и вызовах, с которыми они сталкиваются.

Они также отметили необходимость создания или интеграции альтернативных средств измерения скорости и необходимость государственной поддержки в этом процессе.

Отметим, что Агентство информационно-коммуникационных технологий осуществляет в стране регулирование и контроль в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи (телекоммуникации и почта), а также управление радиоспектром.